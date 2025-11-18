Britney Spears reaparece en una pijamada con Khloé y Kim Kardashian

Britney Spears se dejó ver en casa de Kim Kardashian en Hidden Hills, en una velada que reunión a la princesa del pop con Kim y Khloé Kardashian en una misma cama. En las fotos y videos que publicaron la famosas aparece Britney en una faceta relajada junto a Kim con un kimono negro y a Khloé en un look de pijama clásico.

En la reunión en su casa, bromearon y se tomaron fotos juntas con el representante de Britney, Cade Hudson. Kim compartió una foto del cuarteto en Instagram stories con el título, “noches en calabasas”, mientras que Khloé republicó las fotos en su propia cuenta.

Esta fue la primera reunión pública de Kim y Britney en 13 años, después de que ambas celebraran juntas una fiesta en la gala de los premios Grammy de 2012. Mientras tanto, Kim ya había expresado su apoyo a Britney en las redes sociales, después de ver el documental de 2021, Framing Britney Spears, que narraba los 13 años de tutela de la estrella del pop.

Kim manifestó en sus redes empatía por lo que estaba viviendo la cantante ante la presión de los medios. “La manera en que los medios jugaron un rol tan grande en su vida puede ser muy traumático y realmente puede quebrar incluso a la persona más fuerte”, dijo la empresaria y añadió, “nadie merece ser tratado con tanta crueldad o juzgado para el entretenimiento de otros”.

Britney Spears publicó, “gracias por permitirme jugar con tus hijos y cenar. Fue un honor pasar tiempo con ustedes”.