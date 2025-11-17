Suscríbete
¿Rosalía usó el vestido de novia que tenía para su boda con Rauw Alejandro?

La teoría que está incendiando internet empezó cuando cantó “La Perla” en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

November 17, 2025 • 
Tania Franco
Rosalía volvió a convertirse en tema de conversación global. Durante su visita a Jimmy Fallon, donde presentó su nuevo álbum “LUX” y cantó “La Perla”, apareció con un deslumbrante vestido blanco de novia firmado por Vivienne Westwood.

Todo se remonta a su paso por El Hormiguero, cuando Pablo Motos le preguntó directamente si ya tenía vestido para la boda con Rauw Alejandro. Rosalía, con esa mezcla entre sinceridad y picardía que la caracteriza, respondió:

Un vestido de Vivienne Westwood me gustaría.
Rosalía.

Y justo eso llevó anoche en Fallon. Un vestido blanco, drapeado, con corsé estructurado, completamente alineado con el estilo nupcial clásico de la casa británica.

Comunicóloga en Medios Digitales
