¿Rosalía usó el vestido de novia que tenía para su boda con Rauw Alejandro?

Rosalía volvió a convertirse en tema de conversación global. Durante su visita a Jimmy Fallon, donde presentó su nuevo álbum “LUX” y cantó “La Perla”, apareció con un deslumbrante vestido blanco de novia firmado por Vivienne Westwood.

Todo se remonta a su paso por El Hormiguero, cuando Pablo Motos le preguntó directamente si ya tenía vestido para la boda con Rauw Alejandro. Rosalía, con esa mezcla entre sinceridad y picardía que la caracteriza, respondió:

Un vestido de Vivienne Westwood me gustaría. Rosalía.

Y justo eso llevó anoche en Fallon. Un vestido blanco, drapeado, con corsé estructurado, completamente alineado con el estilo nupcial clásico de la casa británica.