Tom Cruise recibe el Oscar honorífico por su trayectoria

Durante la 16ª edición de los Governors Awards de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, el actor recibió el galardón de manos del director mexicano Alejandro González Iñárritu, quien dirigió a Cruise en una película aún sin título que se estrenará en 2026.

“Tom Cruise no solo hace películas, él es el cine. Este puede ser su primer Oscar, pero por lo que he visto y experimentado, no será el último”, dijo Iñárritu durante la presentación del galardón.

La estrella de “Mission Impossible”, agradeció en su discurso a los “estudios, las agencias, los artistas y los narradores”, así como a los dobles de acción, los dueños de salas de cine y al público. “Quiero que sepan que siempre haré todo lo posible por este arte; para apoyar y defender nuestras voces y para proteger lo que hace poderoso al cine, ojalá sin muchos huesos rotos más”.

El famoso fue ovacionado de pie en la noche que congregó a artistas de Hollywood. Tras casi 45 años de carrera y cuatro nominaciones, recibió su primer premio Oscar.

Cruise fue uno de los cuatro artistas homenajeados en la ceremonia de este año, que tuvo lugar en el Ray Dolby Ballroom, en Hollywood.