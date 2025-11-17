Suscríbete
Entretenimiento

Hombre que se lanzó sobre Ariana Grande estará nueve días en la cárcel

El tribunal declaró culpable de alteración del orden público al australiano Johnson Wen de 26 años, quien se abalanzó contra la cantante y actriz Ariana Grande

November 17, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
ariana-grande-hombre-carcel.jpg

El incidente ocurrió el pasado 13 de noviembre, durante el estreno de la película Wicked: For Good en la isla, cuando el joven saltó las barreras de seguridad para lanzarse a la artista, mientras que la actriz Cynthia Erivo, intentó alejar al hombre antes de que llegara el personal de seguridad.

En videos que se hicieron virales, se puede ver que Ariana Grande, quien interpreta a Glinda en la cinta, se encontraba saludando a sus fans junto a sus compañeros de reparto, hasta que un hombre irrumpió la alfombra y la agarró por los hombros, mientras ella, desconcertada, intentaba apartarse de él.

De acuerdo con BBC, tras el incidente, la policía de la ciudad arrestó al hombre al día siguiente y lo acusó de alteración del orden público, de lo que él se declaró culpable. En un pacto con el acusado, los fiscales solicitaron una semana de cárcel, argumentando que era un “intruso en serie” que publicitaba su comportamiento para ganar popularidad en internet.

Wen ya había hecho lo mismo en anteriores ocasiones, como cuando invadió el escenario de artistas como Katy Perry, o el canadiense The Weeknd, o cuando saltó al campo durante el Mundial Femenino de futbol de 2023.

Sobre estos antecedentes, el diario local The Straits Times informó que el magistrado Christopher Goh valoró que el acusado es “reincidente”, y que con su acto planeado “buscaba llamar la atención”, por lo que estimó que era adecuado un “pequeño aumento” de dos días de cárcel a la condena pactada previamente, para que Wen pusiera fin a su comportamiento “por siempre”.

Ariana Grande
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
tom-cruise-premio-oscar.jpeg
Entretenimiento
Tom Cruise recibe el Oscar honorífico por su trayectoria
November 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
unnamed (1).jpg
Entretenimiento
Alfonso Cuarón y Edgar Wright juntos en la premiere de El Sobreviviente en Nueva York
November 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
pequeños-desastres.jpeg
Entretenimiento
Diane Kruger protagoniza el thriller psicológico “Pequeños Desastres”
November 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dua-lipa-marca-skincare.jpeg
Entretenimiento
Dua Lipa lanza su propia marca de skincare
November 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Qué pasó con el actor que interpretó a Peeta en Los Juegos del Hambre? Josh Hutcherson
Entretenimiento
¿Qué pasó con el actor que interpretó a Peeta en “Los Juegos del Hambre’”?
Pasó de ser parte de una de las sagas que fueron un fenómeno mundial a desaparecer del foco mediático
November 16, 2025
 · 
Tania Franco
Rosalía habla de Dios
Entretenimiento
“Hay inspiración bíblica a la hora de hacer esa letra”, Rosalía explica su visión de Dios en “LUX”
Un proyecto que funciona como una búsqueda por lo divino desde las letras de la cantante española
November 16, 2025
 · 
Tania Franco
nodal-audiencia-universal-music.jpg
Entretenimiento
Juez ordena audiencia en contra de Christian Nodal y sus padres
La familia Nodal tendrá que presentarse el próximo martes 18 de noviembre ante el juez por conflicto con Universal Music
November 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
billie-eilish-elon-musk.jpg
Entretenimiento
Billie Eilish llama “patético cobarde” a Elon Musk
La joven cantante cuestionó abiertamente la acumulación de la fortuna del CEO de Tesla
November 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro-sanz-candela-terminaronjpg
Entretenimiento
Alejandro Sanz y Candela Márquez habrían terminado su relación
Candela no acudió con el intérprete a la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas, donde fue premiado
November 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez