Hombre que se lanzó sobre Ariana Grande estará nueve días en la cárcel

El incidente ocurrió el pasado 13 de noviembre, durante el estreno de la película Wicked: For Good en la isla, cuando el joven saltó las barreras de seguridad para lanzarse a la artista, mientras que la actriz Cynthia Erivo, intentó alejar al hombre antes de que llegara el personal de seguridad.

En videos que se hicieron virales, se puede ver que Ariana Grande, quien interpreta a Glinda en la cinta, se encontraba saludando a sus fans junto a sus compañeros de reparto, hasta que un hombre irrumpió la alfombra y la agarró por los hombros, mientras ella, desconcertada, intentaba apartarse de él.

De acuerdo con BBC, tras el incidente, la policía de la ciudad arrestó al hombre al día siguiente y lo acusó de alteración del orden público, de lo que él se declaró culpable. En un pacto con el acusado, los fiscales solicitaron una semana de cárcel, argumentando que era un “intruso en serie” que publicitaba su comportamiento para ganar popularidad en internet.

Wen ya había hecho lo mismo en anteriores ocasiones, como cuando invadió el escenario de artistas como Katy Perry, o el canadiense The Weeknd, o cuando saltó al campo durante el Mundial Femenino de futbol de 2023.

Sobre estos antecedentes, el diario local The Straits Times informó que el magistrado Christopher Goh valoró que el acusado es “reincidente”, y que con su acto planeado “buscaba llamar la atención”, por lo que estimó que era adecuado un “pequeño aumento” de dos días de cárcel a la condena pactada previamente, para que Wen pusiera fin a su comportamiento “por siempre”.