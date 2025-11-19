El video de Rosalía cantando en las calles hace 14 años que hoy emociona al mundo

Un video del pasado de Rosalía está causando sensación en redes sociales. Se trata de una grabación realizada hace 14 años, cuando la ahora ganadora de múltiples premios internacionales cantaba en las calles de Barcelona para ganarse la vida y perseguir su sueño artístico.

En el clip, que fue rescatado y difundido recientemente, se ve a Rosalía interpretando en la plaza de Sant Estève Sesrovires, en el barrio de El Raval, a pocos pasos de La Virreina y cerca de la Boquería. La joven cantante aparece rodeada de transeúntes, mientras un hombre se acerca para dejarle unas monedas.

La escena ha conmovido a miles de usuarios que destacan la perseverancia, el trabajo duro y el talento innato de la artista. Una conmovedora prueba de que los sueños se cumplen. Hoy, Rosalía vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Su nuevo álbum, LUX, se posicionó rápidamente entre los más escuchados globalmente y se convirtió en el disco número uno en Spotify durante su semana de estreno.