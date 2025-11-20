Paris Hilton aclara supuesto intento de reclutamiento para Jeffrey Epstein

El compositor Christopher Mason afirmó que Ghislaine Maxwell condenada por colaborar con Epstein en una red de abuso sexual de menores habría mostrado interés en reclutar a la entonces adolescente Paris Hilton para el financiero. La versión se remonta a septiembre del año 2000, cuando Hilton, con 19 años, asistió a un desfile del diseñador Anand Jon en Nueva York, apenas un año después de graduarse del Convent of the Sacred Heart en Manhattan. Las afirmaciones de Mason reavivaron un relato inquietante, según explicó, Ghislaine Maxwell habría manfiestado a un tercero un interés perverso en reclutar a Paris Hilton, pues durante esa visita a Nueva York estaba “rastreando” la ciudad en busca de jóvenes para presentarlas a Epstein.

Mason relató que, al ver a Hilton en una fiesta, Maxwell habría reaccionado de inmediato pidiendo a un conocido que la presentara, aunque no existen registros que confirmen esa presentación y acercamiento.

Por su parte, Paris Hilton reaccionó a los rumores que apuntan a que Maxwell intentó reclutarla y en una entrevista con The Times, se refirió a las declaraciones del compositor, quien afirmó que Maxwell la observó en una fiesta con la intención de que saliera con Epstein.

Hilton dijo sobre Maxwell, “ni siquiera recuerdo haberla conocido. Soy un nombre perfecto para generar clics”, declaró, sobre la mujer que actualmente cumple una pena de 20 años de prisión por ayudar a Epstein a captar, manipular y abusar de menores.