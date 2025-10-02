¡Desayuno, comida y cena en CDMX! Las tendencias gastronómicas del momento

La Ciudad de México es un paraíso para los amantes de la gastronomía, con millones de habitantes, también hay variedad de opciones para los paladares más exigentes. Estos restaurantes presentan nuevas propuestas que prometen deleitar a la comunidad foodie mexicana.

Desayuno - Bobo Café

Roma - Jalapa 110

Condesa - Tamaulipas 125

Para un dulce desayuno, prueba los pancakes más virales del momento. Este lugar rompió las redes sociales por la popularidad que consiguió en tan poco tiempo. Cuenta con 2 sucursales y también sirven comida, te recomendamos llegar temprano porque la fiebre por sus pancakes ha conseguido que se hagan filas de espera.

Comida - Casa Elena

A un año de su apertura, este lugar acogedor ofrece cocina de autor mexicana, aunque son populares por sus desayunos y exquisita panadería en Elena 147, su propuesta gastronómica a la hora de la comida es imperdible.

Recomendaciones: De entrada el Poro & Salvia —con mantequilla de salvia fresca y un puré de macadamias tostadas— te hará calentar el paladar para el plato fuerte.

La estrella de tu día será su platillo de Pulpo & Esquites, una propuesta creativa que dejará una sinfonía en tus sentidos. Preparado con mayo de cebolla encurtida, esquites al centro salteados en tuétano y las tortillas hechas a mano, serán como un abrazo a tu corazón.

Cena - Félix Pizzas

Álvaro Obregón 64, Roma Norte

Avenida México 99, Condesa

¡Cierra con broche de oro tu día! Ve con tus mejores amigos a disfrutar de una pizza premiada a nivel mundial. Félix está en el top 50 de los mejores chefs del mundo. Adriana Lerma es la mente detrás de un sabor con propuesta.

Su nueva sucursal en Condesa cierra hasta la media noche, ya que entre el sabor auténtico italiano y el ambiente mexicano, tu cena se convertirá en una verdadera experiencia. Su sucursal en la Roma Norte a veces tiene un DJ por las noches para darte una cena a otro nivel.

Sin duda estos 3 hot spots te dejarán con ganas de más recomendaciones gastronómicas. Sus especialidades prometen ser La crème de la crème, pero la calificación final la pones tú.