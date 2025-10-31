Suscríbete
Arte y Cultura

Así luce la Mega Ofrenda del Zócalo 2025, un homenaje monumental al Día de Muertos

El corazón de la Ciudad de México se viste de cempasúchil, arte y tradición con la impresionante Mega Ofrenda instalada en el Zócalo capitalino

October 31, 2025 • 
Tania Franco
NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

El Zócalo de la Ciudad de México vuelve a ser el epicentro de la celebración del Día de Muertos 2025 con una Mega Ofrenda que rinde homenaje a las raíces, la historia y la espiritualidad mexicana. Miles de flores de cempasúchil, esculturas monumentales y figuras que representan la vida y la muerte llenan la plaza más importante del país con color y simbolismo.

Mega Ofrenda At Zocalo México

NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

La instalación combina elementos tradicionales con arte contemporáneo: calaveras gigantes, caminos florales y figuras que alcanzan varios metros de altura, todo enmarcado por la Catedral Metropolitana y los edificios históricos del Centro.

Mega Ofrenda en el Zocalo de Mexico

NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Este año, la Mega Ofrenda invita a reflexionar sobre la conexión entre el pasado y el presente, y se ha convertido en una parada obligada tanto para locales como para turistas que desean vivir una de las tradiciones más emblemáticas de México.

