Huawei invade París e impresiona en mundo

Sólo una sede olímpica como el Velódromo Saint-Quentin, a las afueras de la capital francesa, podía albergar un evento de talla mundial como el Huawei Launch París 2025, en el que la nueva generación de productos de esta marca fueron los protagonistas absolutos.

Pensados para mejorar el estilo de vida de los usuarios y proponer acciones inteligentes en el día a día, las innovaciones presentadas asombraron a invitados especiales de los cinco continentes, quienes se dejaron envolver por una tecnología cada vez más personal e intuitiva.

Relojes cada vez más inteligentes, útiles y facilitadores, tanto en cuestiones de conectividad, salud y trabajo, además de tabletas -en las que entretenimiento, la productividad y la creatividad tienen un espacio más que importante- deslumbraron a los presentes con sus nuevas interfaces y mejoras en procesos.

Los Huawei Watch (amamos el GT 6), con su batería de hasta 14 días y su gran variedad de diseños de lujo, además de la MatePad 12 y el Pencil Pro y los Huawei FreeBuds 7i, con su cancelación de ruido y su alta fidelidad de ruido, fueron las estrellas de esta presentación de productos innovadores.

Cortesía

Los teléfonos, cuyas cámaras y baterías son siempre los upgrades más esperados, no se quedaron atrás y despertaron el asombro de una audiencia exigente y acostumbrado a lo mejor. Lo presentado sólo reafirmó el lugar que Huawei des ha ganado a pulso desde hace años gracias a sus ingenieros y diseñadores, quienes trabajan con la más alta tecnología.

Durante nuestra estancia en la ciudad Luz, además de en la misma presentación, la familia Huawei nos permitió conocer y probar sus nuevos productos, con los que recorrimos y fotografiamos algunos de los puntos de interés más impresionantes de la capital francesa, así como restaurantes top e iconos arquitectónicos de la Ciudad Luz.