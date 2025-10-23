Suscríbete
Mercedes-Benz toma la CDMX con su tour culinario.

Cuando se trata de gastronomía, la Ciudad de México ocupa el escalón más alto del podio, y esta vez, el circuito gastronómico promete ser tan emocionante como la carrera.

October 23, 2025 • 
Isabela Gonzalez

Llega una de las semanas más esperadas del año: el Gran Premio de México, y con ella, Mercedes-Benz desembarca en la Ciudad de México con una experiencia que combina velocidad, lujo y gastronomía. La escudería alemana celebra esta edición con un tour culinario exclusivo, en alianza con algunos de los restaurantes más hot del momento.

El recorrido inicia en La Once Mil, la taquería más comentada del momento, donde podrás probar el taco “Mercedes My Love”, una creación a base de wagyu que redefine el concepto de taco gourmet. La siguiente parada es Ultramarinos, la propuesta marina del chef Lucho Martínez, que presenta un menú especial llamado “Pit Stop”: una degustación rápida, perfecta para los fanáticos de la velocidad y la buena cocina.

DSC029202.JPG

En Ticuchi, el restaurante del reconocido Enrique Olvera, los asistentes podrán disfrutar dos cocteles inspirados en los números de los pilotos de la escudería: el 63 en honor a George Russell y el 12 por Kimi Antonelli. A esta experiencia se suman otros spots imperdibles como Pizza Feliz, Shake Shack y Randy’s Doughnuts, que también forman parte de la ruta gastronómica de Mercedes-Benz.

Por su parte, The Ritz-Carlton, uno de los principales patrocinadores de la escudería, ofrecerá a sus huéspedes una guía especial que captura la esencia de la elegancia y el movimiento.

Esta experiencia multisensorial estará disponible hasta el 26 de octubre, así que prepárate para disfrutar de una semana donde el lujo, la adrenalina y el sabor se fusionan en un solo recorrido.

