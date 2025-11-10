Suscríbete
Toño Mauri celebra la boda civil de su hijo Antonio

El actor sobreviviente del Covid-19 se dijo agradecido de haber vivido uno de los momentos más especiales de su familia

November 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
toño-mauri-boda-de-su-hijojpg

Toño Mauri estuvo presente en la boda de su hijo, y compartió con sus seguidores la felicidad de haber presenciado el nuevo capítulo en la vida de su hijo Antonio.

En sus redes sociales, compartió un video en el que se le ve sonriente acompañando a su hijo rumbo al lugar donde se llevó a cabo la ceremonia que reunió a sus familiares y amigos más cercanos.

En el clip, Toño escribió, “pues aquí vengo con el novio, ya a punto de llegar al hotel donde va a ser la boda civil de Toño, llegó el día. Qué felicidad poder ver que los hijos se casan con parejas maravillosas, qué bendición. Gracias que llegamos a este día. Felicidades Toño, felicidades Andrea; que sean muy felices, los queremos”, expresó el actor dejando notar su emoción de poder ser testigo de la felicidad de su hijo.

Cabe recordar que el hijo de Toño Mauri se comprometió con su novia en agosto del año pasado. En redes sociales compartieron las imágenes de la romántica propuesta de matrimonio frente al mar.

toño-mauri-boda-hijo.jpeg

Toño Mauri
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
