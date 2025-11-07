Suscríbete
Jennifer Lawrence habla de los desafíos de la maternidad

La actriz ganadora del Óscar se sincera sobre las emociones intensas de la maternidad y cómo se reflejan en su nueva película “Mátate, amor”

November 07, 2025 • 
Tania Franco
Kate Green/Getty Images for BFI

Jennifer Lawrence regresa a la gran pantalla con una de las interpretaciones más impactantes de su carrera en “Mátate, amor”. En la película, la actriz interpreta a una mujer que intenta mantener la cordura mientras atraviesa una profunda crisis emocional en medio de la maternidad y el aislamiento rural.

Durante la promoción del filme, Lawrence habló abiertamente sobre cómo su propia experiencia como madre la ayudó a conectar con la historia.

Creo que hay momentos en los que ella simplemente está caminando, sintiéndose como un animal enjaulado, y eso lo entiendo perfectamente. Después de pasar por algo tan animalístico, se despiertan todos estos nuevos sentidos
Jennifer Lawrence.

La actriz añadió que una de las partes más duras de su personaje es la falta de apoyo femenino a su alrededor:

Lo que más me impactó fue que no tiene comunidad, no tiene amigas que sean mamás. Para mí, las amigas que son mamás han sido tan importantes. Incluso conocer mujeres en clases, o las de la escuela de mi hijo, ha sido una conexión vital. Pensar en no tener eso… me hizo darme cuenta de cuánto puede afectar a una persona.
Jennifer Lawrence.

La película, que se estrena este 7 de noviembre de 2025, ha sido descrita como una experiencia intensa, visceral y emocionalmente catártica. Con producción de Martin Scorsese y Robert Pattinson, “Mátate, amor” se perfila como uno de los dramas más comentados de la temporada por su retrato honesto y crudo de la mente femenina.

Con esta interpretación, Jennifer Lawrence demuestra su poder actoral, su capacidad de humanizar el lado más real y complejo de la maternidad moderna.

