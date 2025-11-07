Suscríbete
Sofía Niño de Rivera habla sobre el caso de Fátima Bosch

Tras la controversia en Tailandia, ella compartió su opinión sobre el actuar del director y defendió con fuerza a la representante mexicana

November 07, 2025 
Tania Franco
Sofía Niño de Rivera habla sobre el caso de Fátima Bosch

Durante su participación en un programa reciente, Sofia Niño de Rivera habló sobre el momento que vivió Fátima Bosch en Miss Universo y cómo su reacción se convirtió en símbolo de fortaleza femenina. Recordemos que la representante mexicana alzó la voz luego de un acto que calificó como “no respetuoso” por parte del director del certamen.

Fátima representó a la mujer mexicana fuerte, independiente que no se va a dejar que un cuate lleno de fillers, botox y traumas infantiles le hable así, y le quite la dignidad.
Sofía Niño de Rivera.

Niño de Rivera además de aplaudir la postura de Fátima Bosch, también destacó la sororidad de las demás concursantes que no se quedaron sentadas, en cuanto escoltaron a la mexicana fuera del lugar, ellas también salieron.

