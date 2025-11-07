Sam Smith confesó que se hizo liposucción a los 13 años

El cantante y compositor Sam Smith se sinceró con el actor Penn Badgley sobre temas de género y salud mental. Sam dijo que cuando tenía 13 años sufrió críticas a su cuerpo, por lo que se sometió a una liposucción a esa edad.

Smith dijo que desde muy pequeño sufrió acoso debido a los cambios de su cuerpo durante la pubertad, específicamente porque su pecho “tenía tendencia a crecer de forma más notoria”, que el de otros chicos de su edad, lo que hizo que sufriera críticas. “Mi peso era lo más difícil para mí en la escuela, y, curiosamente, de lo que más se burlaban”, dijo el artista que recordó que sus actividades cotidianas eran angustiantes.

Esto derivo en un trauma para el famoso, quien tomó la decisión de someterse a un procedimiento quirúrgico, para remover grasa corporal, a raíz de la inseguridad y el acoso que vivía en la escuela. Incluso reveló que sus padres lo respaldaron, porque “veían lo paralizante que era la situación a mi alrededor”.

“No podía ir a nadar a la escuela, y cambiarme en los vestuarios era un infierno. Así que me hice una liposucción cuando tenía 13".

Sin embargo, ahora el artista reconoció cómo la presión estética, el bullying escolar y la imagen corporal, pueden llevar a decisiones extremas sin pensarlo.

