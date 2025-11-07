Suscríbete

Sam Smith

Entretenimiento
Sam Smith confesó que se hizo liposucción a los 13 años
El artista británico reveló en el pódcast “Podcrushed” su traumática experiencia cuando era menor de edad y era víctima de acoso escolar
November 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez