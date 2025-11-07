Suscríbete
Presentan tráiler de la biopic de Michael Jackson

Jaafar Jackson, sobrino del “rey del pop”, protagoniza la película que se estrenará el próximo año

November 06, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
michael-jackson-serie.jpeg

Lionsgate presentó el primer adelanto de Michael, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua. En el tráiler se muestra un recorrido por la vida del artista, desde su niñez hasta que saltó a la fama convirtiéndose en el “rey del pop”. “Sé que has estado esperando mucho tiempo para esto. Las pistas están hechas, las canciones están listas. Empecemos desde arriba”, se le escucha decir al productor musical en el teaser.

La cinta se estrenará el 24 de abril de 2026 en los cines, luego de varios retrasos en su calendario original.

El adelanto también deja observar escenas del Michael en su juventud, sus espectaculares actuaciones y la estética de videoclips que destacaron en la industria, como Thriller.

De acuerdo con la sinopsis oficial, el largometraje explorará el viaje del talentoso artista para convertirse en una estrella global, “ofreciendo una mirada íntima a la vida y al legado duradero de uno de los artistas más influyentes y pioneros del mundo”.

El protagonista, Jaafar Jackson, sobrino del artista se caracterizó para interpretar a su tío, con quien tiene un notable parecido, además de que su desempeño en el baile es destacado. También participa Juliano Krue Valdo como Michael en su infancia.

Jaafar se encargará de personificar y mostrar las distintas facetas de la vida de su tío que van desde The Jacksons 5 hasta su consolidación como estrella del pop.

michael-jackson-serie.jpeg

Michael Jackson
