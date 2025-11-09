Suscríbete
Blake Lively exige 161 millones de dólares por daños tras denunciar acoso de Justin Baldoni

La actriz acusa a Baldoni y parte de su equipo de la película “Romper el círculo” de haber hecho una campaña de desprestigio contra ella

November 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Blake Lively y Justin Baldoni (2).jpg

El juicio de Blake Lively y Justin Baldoni ya tiene fecha

Instagram @itendswithusmovie

La actriz de 38 años, Blake Lively reclama 161 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por la supuesta campaña de desprestigio, que según ella, se desató tras el rodaje y el estreno de la cinta que coprotagonizó junto a Justin Baldoni.

Según documentos judiciales revelados por Variety, Blake Lively sostiene que fue víctima de una ofensiva pública coordinada por Baldoni, en replesalia por haber denunciado acoso sexual durante el rodaje.

Lilvely asegura que esta campaña ha tenido consecuencias devastadoras para su carrera, su imagen pública y sus negocios personales.

La demanda fue presentada el 31 de diciembre del año pasado, con una estimación inicial de 75,000 dólares, sin embargo, en julio de este año, los abogados de Lively entregaron una declaración actualizada, que ha salido ahora a la luz, en la que elevaban la cifra a 161 millones, por los daños sufridos.

El informe judicial detalla las pérdidas económicas que ha sufrido la actriz desde que comenzó todo su pleito hace casi un año. Según el documento, 56,2 millones en ingresos pasados y futuros por trabajos en cine, televisión, publicidad y conferencias. Mientras que habría perdido 49 millones por el impacto negativo en su marca de belleza Blake Brown, 22 millones en pérdidas para sus empresas de bebidas Betty Buzz y Betty Boozey 34 millones en daños reputacionales, basados en más de 65 millones de impresiones negativas en redes sociales.

Blake Lively Justin Baldoni
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
