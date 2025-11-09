Suscríbete
Ángela Aguilar revela cuándo se casará por la iglesia con Christian Nodal

Suenan las campañas para los artistas que hace un año celebraron su boda por el civil

November 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Ángela Aguilar rompió el silencio y reveló a un grupo de fans que será el próximo año cuando llegará al altar con el intérprete Christian Nodal.

La hija de Pepe Aguilar dijo que ya existen planes para su boda religiosa. “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayor por la iglesia”, dijo minutos antes de su presentación en San Antonio Texas.

Uno de los fans presentes le preguntó si podía ser padrino, a lo que ella le respondió con humor, “a ver si te deja mi marido”.

La noticia llega un año después de haber celebrado su boda civil en México el pasado 24 de julio, en una ceremonia privada en Morelos, a la que solo acudieron los seres más cercanos a la pareja. Además, antes de casarse por el civil, realizaron una celebración espiritual en Roma el 29 de mayo del mismo año.

El mes de mayo tiene un gran significado para la pareja, ya que fue en ese mes cuando comenzaron su romance y cuando se casaron en Italia.

Aunque no se ha confirmado el lugar exacto de la boda, se especula que podría llevarse a cabo en El Zoyate, el rancho de la familia Aguilar, para que la ceremonia se realice en un ambiente armonioso con sus amigos y familiares más queridos.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
