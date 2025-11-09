Katy Perry lanza la canción “Bandais” en referencia a su ruptura con Orlando Bloom

Luego de que se dio a conocer que Katy Perry se está dando una nueva oportunidad en el amor con el exprimer ministro de Canadá Justin Trudea, la cantante habría revelado el motivo de su separación con su expareja en una canción titulada “Bandais”.

El nuevo single de la artista hace referencia en la letra a cómo fueron sus últimos meses de relación con el actor, de quien se separó tras casi una década juntos y una hija en común llamada Daisy Dove, de 5 años de edad.

El nuevo sencillo del álbum homónimo está dedicado a su ex pareja; en la letra habla de que ella intenta salvar una relación que se desmorona mientras ella intenta sobrevivir.

“No tiene sentido intentar enviar flores ahora. Me digo a mí misma que vas a cambiar, pero no lo haces. Curitas para un corazón roto. Probé todos los medicamentos, bajé mis expectativas. Presentó todas las justificaciones. Desangrándose, desangrándose, desangrándose lentamente. Curitas para un corazón roto. En el lado positivo, lo pasamos bien. Nunca falsificamos nuestras fotos. Éramos perfectos hasta que dejamos de serlo”, dice una de las partes más conmovedoras de la canción que deja entrever la crisis matrimonial que derivó en su divorcio.

En otra estrofa de la canción, Katy hace referencia a que ella puso todo de su parte para intentar salvar su matrimonio con Orlando. “Te juro por Dios, lo prometí, lo intenté. No se ha dejado piedra sin remover. No se trata de lo que hiciste, sino de lo que no hiciste. Estabas allí, pero no estabas. Me acostumbré tanto a que me decepcionaras. No es tan complicado preguntarme cómo me fue el día. Estoy al límite intentando salvar esto”.

Aunque no menciona a su ex, el video está repleto de guiños a su historia de amor. Uno de los momentos más comentados es cuando interpreta la frase “valió la pena”, mientras sostiene una margarita, un gesto que muchos interpretan como referencia a su hija en común.