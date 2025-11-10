Suscríbete
Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio

Después de más de diez años juntos, la pareja decidió poner fin a su historia juntos

November 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
angelica-vale-separacion.jpg

De acuerdo con información publicada por la revista “People”, la pareja se encuentra en pleno proceso de divorcio, aunque los motivos de la ruptura no han sido revelados.

La noticia se dio a conocer luego de que el conductor Javier Cieriani, filtrara en las redes sociales, los registros legales en donde se revelan que fue Padron quien, el pasado 4 de noviembre, interpuso la demanda en la corte en Los Ángeles.

Una fuente cercana a Vale aseguró al medio que la actriz se encuentra bien, y que se encuentra enfocada en su trabajo y en sus hijos.

La ruptura se da a pocos días de que la famosa celebre su cumpleaños número 50. Según indicó el medio, la petición de divorcio alega “diferencias irreconciliables”.

Además, el documento estaría pidiendo la custodia legal compartida de los menores, y que se emitan órdenes adicionales con varios días de antelación a cualquier cambio de residencia previsto para los menores. Además, Padrón estaría exigiendo que las “partes no harán, ni permitirán que otros hagan comentarios negativos sobre la otra persona ni sobre sus relaciones pasadas o presentes, familia o amistades en presencia de los menores”.

Recordemos que Angélica y Otto contrajeron matrimonio en 2011 y después tuvieron a sus dos hijos, Angélica y Daniel.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
