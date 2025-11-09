Selena Quintanilla será homenajeada por el Museo Grammy con una exhibición

Este homenaje a Selena busca acercar el legado de la intérprete a nuevas generaciones, resaltando su influencia en la música latina. La expo “Selena: De Texas al mundo”, se exhibirá por primera vez fuera de Texas con objetos originales de la cantante en Los Ángeles.

Esta abrirá sus puertas entre el 15 de enero y el 16 de marzo del próximo año, mostrando por primera vez , pertenencias originales de Selena Quintanilla.

Entre los cerca de quince objetos que componen la muestra, figuran el vestido blanco que la cantante usó al recibir el Grammy por Mejor Álbum Mexicano/ Méxicano-Estadounidense en 1994, guitarras ceñidas por Chris Pérez, guitarrista de Los Dinos y exesposo de la artista y prendas emblemáticas como el conjunto de cuero negro inmortalizado en la portada de “Amor Prohibido”.

La colección personal y familiar de Selena, permanecía en el Museo de Selena en Corpus Christi, Texas. El traslado temporal de los objetos marca un precedente para otros artistas latinos.

La organización explicó que la selección de piezas responde a criterios de valor histórico y cultural, así como a la posibilidad de preservación fuera del estado original. Es de acuerdo con Suzette Quintanilla, “increíblemente especial compartir estos objetos tan preciados, por primera vez fuera de nuestro Museo de Selena”.

La curaduría está a cargo de Suzette, la hermana de Selena, quien ahora es presidenta de Q Productions. Su set menciona que esta expo busca ofrecer una manera distinta de ver la vida y la carrera de su hermana.