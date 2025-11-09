Suscríbete
Entretenimiento

Selena Quintanilla será homenajeada por el Museo Grammy con una exhibición

El museo abrirá una expo dedicada a la artista a tres décadas de su fallecimiento

November 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
selena-grammy-expo.jpg

Este homenaje a Selena busca acercar el legado de la intérprete a nuevas generaciones, resaltando su influencia en la música latina. La expo “Selena: De Texas al mundo”, se exhibirá por primera vez fuera de Texas con objetos originales de la cantante en Los Ángeles.

Esta abrirá sus puertas entre el 15 de enero y el 16 de marzo del próximo año, mostrando por primera vez , pertenencias originales de Selena Quintanilla.

Entre los cerca de quince objetos que componen la muestra, figuran el vestido blanco que la cantante usó al recibir el Grammy por Mejor Álbum Mexicano/ Méxicano-Estadounidense en 1994, guitarras ceñidas por Chris Pérez, guitarrista de Los Dinos y exesposo de la artista y prendas emblemáticas como el conjunto de cuero negro inmortalizado en la portada de “Amor Prohibido”.

La colección personal y familiar de Selena, permanecía en el Museo de Selena en Corpus Christi, Texas. El traslado temporal de los objetos marca un precedente para otros artistas latinos.

La organización explicó que la selección de piezas responde a criterios de valor histórico y cultural, así como a la posibilidad de preservación fuera del estado original. Es de acuerdo con Suzette Quintanilla, “increíblemente especial compartir estos objetos tan preciados, por primera vez fuera de nuestro Museo de Selena”.

La curaduría está a cargo de Suzette, la hermana de Selena, quien ahora es presidenta de Q Productions. Su set menciona que esta expo busca ofrecer una manera distinta de ver la vida y la carrera de su hermana.

Selena Quintanilla
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
“La belleza se desvanece, pero el impacto que creamos permanece”: el conmovedor mensaje de Fátima Bosch en Miss Universo
Entretenimiento
“La belleza se desvanece, pero el impacto que creamos permanece”, el conmovedor mensaje de Fátima Bosch
November 07, 2025
 · 
Tania Franco
Rosalía canta en 13 idiomas en su nuevo álbum LUX
Entretenimiento
Estos son los 13 idiomas que canta Rosalía en su nuevo álbum “LUX”
November 07, 2025
 · 
Tania Franco
Jennifer Lawrence habla de los desafíos de la maternidad y cómo se reflejan en su nueva película "Mátate, amor"
Entretenimiento
Jennifer Lawrence habla de los desafíos de la maternidad
November 07, 2025
 · 
Tania Franco
Sofía Niño de Rivera habla sobre el caso de Fátima Bosch
Entretenimiento
Sofía Niño de Rivera habla sobre el caso de Fátima Bosch
November 07, 2025
 · 
Tania Franco
hilary-duff-vuelve-a-los-escenarios.jpg
Entretenimiento
Hilary Duff presenta su primer sencillo “Mature” tras una década alejada de la música
La cantante actriz lanzó su nueva canción y próximamente se estrenará una docuserie sobre su vida, la crianza de sus cuatro hijos y los ensayos de su vida a los escenarios
November 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nominados-premios-grammy.jpeg
Entretenimiento
Lista completa de nominados a los Premios Grammy 2026
Los ganadores serán anunciados en la ceremonia de los Premios Grammy que tendrá lugar en el Crypto.com Arena del centro de Los Ángeles el domingo 1 de febrero
November 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guillermo-del-toro-frankestein-netflix.jpeg
Entretenimiento
Se estrena “Frankestein” de Guillermo del Toro en Netflix
El cineasta mexicano estrena su nueva película en la plataforma de streaming después de su corto paso por algunos cines
November 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sam-smith-liposuccion.jpeg
Entretenimiento
Sam Smith confesó que se hizo liposucción a los 13 años
El artista británico reveló en el pódcast “Podcrushed” su traumática experiencia cuando era menor de edad y era víctima de acoso escolar
November 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
brad-pitt-demanda-a-angelina-joliejpg
Entretenimiento
Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por 35 millones de dólares
El actor reclama esta cantidad en concepto de daños y perjuicios por la venta de su parte del Château Miraval
November 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez