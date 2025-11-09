Meghan Markle y el príncipe Harry asisten al cumpleaños 70 de Kris Jenner

Kris Jenner celebró a lo grande su cumpleaños número 70 en la mansión de Jeff Bezos en Beverly Hills, cuyo valor de la propiedad se estima en 165 millones de dólares.

Meghan Markle y el príncipe Harry acapararon flashes a su llegada; el hijo menor del rey Carlos III lució un clásico esmoquin con un detalle en la solapa como era la simbólica amapola roja que llevaba con motivo de la celebración este fin de semana del llamado Día del Recuerdo, en homenaje a los caídos de las Fuerzas Armadas británicas. Mientras que su esposa, eligió un vestido de manga larga y cuello alto, con abertura en la pierna.

La fiesta sorpresa con temática Bond, estuvo repleta de estrellas. La matriarca de las Kardashian llevó un vestido rojo al igual que su hija, la modelo Kendall Jenner, quien también optó por un sedoso vestido rojo con caída sirena en el bajo. Por su parte, Kim Kardashian eligió un look lila brillante que dejaba la espalda, el costado y el abdomen al descubierto. La más pequeña del clan, Kylie Jenner llevó un vestido blanco con cuello alto.