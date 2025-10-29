Suscríbete
¡Ariana Grande vuelve al castaño! 3 looks en ese tono que favorecen a los rostros redondos

Ariana Grande regresa a su icónico color castaño después de interpretar a Glinda en “Wicked”

October 29, 2025 • 
Tania Franco
Instagram.

Ariana Grande está de regreso con su look más icónico. Después de varios meses luciendo el rubio brillante de su personaje Glinda en Wicked, la cantante sorprendió a sus seguidores al volver a su inconfundible tono castaño. Si tú tienes un rostro redondo, estos son tres estilos que puedes inspirarte en ella para lograr un efecto armonioso y favorecedor:

Selena Gomez

Un bob midi con puntas redondeadas y raya al centro, que enmarca perfectamente su rostro y resalta sus facciones suaves. Este estilo, con movimiento natural y acabado brillante, combina elegancia y frescura, recordándonos que a veces la simplicidad es el mayor símbolo de sofisticación. Ideal para quienes buscan un look pulido, moderno y fácil de mantener.

Selena Gomez

Aeon/GC Images

Mila Kunis

Pelo largo, liso y con raya al centro, un look que resalta su elegancia natural y realza su mirada intensa. Este estilo, de acabado brillante y movimiento sutil, enmarca su rostro de manera equilibrada y demuestra que a veces la clave está en la simplicidad bien ejecutada. Un peinado clásico, moderno y perfectamente versátil, ideal tanto para eventos formales como para el día a día.

Mila Kunis - cortes de pelo para caras redondas

Steve Granitz/FilmMagic

Sarah Hyland

La actriz optó por un bob texturizado con ondas suaves y raya lateral, uno de los cortes más versátiles del momento. Su peinado, lleno de movimiento y volumen natural, enmarca su rostro y aporta un aire juvenil y sofisticado.

Sarah Hyland - CORTES DE PELO PARA CARAS REDONDAS

Presley Ann/Getty Images for Armani Beauty

Desde el regreso al castaño icónico de Ariana, que marcó tendencia y abrió paso a looks más naturales, hasta el bob elegante de Selena, la melena brillante de Mila y las ondas relajadas de Sarah, todas reflejan cómo el color y el corte adecuados pueden transformar por completo una imagen.

Ariana Grande Wicked Selena Gomez Cortes de pelo Sarah Hyland Mila Kunis cuidado del cabello
Comunicóloga en Medios Digitales
