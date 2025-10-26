Suscríbete
Los panes de muerto más originales de la CDMX que tienes que probar este año

Del clásico hasta versiones con rompope, estos lugares reinventan el sabor más tradicional de octubre

October 26, 2025 • 
Tania Franco
Pan de muerto en CDMX

Cada otoño, la Ciudad de México se llena del aroma a mantequilla, azahar y tradición. Pero este año, los panaderos más creativos han llevado el pan de muerto a otro nivel.

Desde versiones con fresas e helado artesanal hasta mezclas de lavanda con limón o pay de limón, estos son los panes de muerto más originales de la CDMX que reescriben la receta más amada de la temporada.

1. Çuina

Tabasco 46, Roma norte.

En Çuina, el pan de muerto relleno de compota de fresa y helado artesanal, ofrece un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo fresco, con una presentación impecable que conquista desde el primer vistazo.

Precio: $90 MXN

2. María Fortunata

Narvarte Poniente

Este año, María Fortunata presenta seis variedades de pan de muerto, cada una con su toque especial.

El tradicional, Pecan Pie Chocolate, con un centro cremoso y profundo en sabor; el rompope con nuez, más clásico y especiado; y el Pay de Limón, de sabor ácido-dulce que sorprende en cada mordida.

3. Elena 147

Av. Tamaulipas 149, Hipodromo Condesa, Mexico City, Mexico 06170

En Elena 147, el pan de muerto se convierte en una fusión de aromas y texturas. Sus tres versiones de guayaba con queso, cacao con relleno de café de olla, y lavanda con limón, es una sinfonía que te abrazará este Día de Muertos.

En la Ciudad de México, el pan de muerto deja de ser solo un postre y se convierte en un lienzo de creatividad culinaria. Estos lugares demuestran que la tradición puede transformarse sin perder su alma.

Pan de muerto
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
