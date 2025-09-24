Suscríbete
Lifestyle

Los 3 mejores lugares en CDMX para comer pan de muerto

Conoce sus sabores, precios y por qué se han vuelto los favoritos de la temporada

September 23, 2025 • 
Tania Franco
Pan de muerto relleno en cdmx

Simon McGill/Getty Images

El pan de muerto es el protagonista indiscutible del Día de Muertos en México. Y en la Ciudad de México, cada año las panaderías reinventan esta tradición con rellenos, presentaciones y sabores que conquistan tanto a locales como a visitantes. Si buscas dónde probar los panes de muerto más comentados y fotografiables de la temporada, aquí tienes tres paradas obligadas.

1. Odette

Sucursales en Monte Libano 915, Plaza Popocatépetl 35 y Plaza Popocatépetl 35.

Odette se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, y no es para menos. El aroma a pan recién horneado te recibe desde la entrada. Entre sus propuestas, el pan de muerto relleno de Ferrero Rocher destaca por su tamaño, suavidad y abundante relleno tipo mousse de chocolate. A $45 pesos, es una de las opciones con mejor relación calidad-precio de la temporada.

2. Fougasse

Sucursales en Prado Norte, Polanco, Grand Pedregal, Interlomas, Kioskos: Mítikah, Liverpool Polanco, Plaza Satélite.

Esta panadería se ganó el corazón de los amantes de la guayaba. Su pan de muerto relleno de guayaba con jocoque es suave, mediano y con un relleno perfectamente balanceado —ideal para quienes no disfrutan de los sabores excesivamente dulces. Una propuesta diferente, fresca y deliciosa que vale la pena probar.

3. La Rosenda

Plaza Vista Pedregal, Plaza Encuentro Sur y Hotel Real del Sur.

En el sur de la ciudad, La Rosenda ofrece una opción espectacular: su pan de muerto de conejito. Es más húmedo, con una presentación perfecta para compartir en reuniones y un sabor dulce que conquista. A $450 pesos, es el tamaño ideal para llevar a casa y disfrutar con amigos o familia, además de ser uno de los más creativos de la temporada.

Estos tres lugares de CDMX ofrecen experiencias distintas pero igualmente irresistibles: desde el mousse de chocolate de Odette hasta la guayaba con jocoque de Fougasse y la versión XL de La Rosenda. Si eres fan del pan de muerto, este es tu mapa para disfrutar la temporada con los sabores más comentados de la ciudad.

Pan de muerto Qué hacer en la CDMX CDMX
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Exposición de arte - Jonah Freeman- Soft Math (Cloud in the Eyes)
Lifestyle
¡Teatro, magia y un toque de arte! Planes para tu fin de semana en CDMX
September 20, 2025
 · 
Tania Franco
Uñas tono salmón
Lifestyle
Uñas color salmón: el nuevo nude que favorece a todas
September 19, 2025
 · 
Tania Franco
Tren de lujo - Venice Simplon-Orient-Express
Lifestyle
Las suites más lujosas que verás en trenes
September 17, 2025
 · 
Tania Franco
Biblioteca Vasconcelos CDMX
Lifestyle
8 planes gratis en CDMX para disfrutar cultura, historia y experiencias inolvidables
September 15, 2025
 · 
Tania Franco
que-novedades-trae-el-ios26.jpeg
Lifestyle
Qué novedades trae el nuevo iOS 26 para iPhone
Llega la nueva actualización más importante en los últimos años
September 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Cafetería en CDMX para hacer home office
Lifestyle
Los mejores cafés para hacer home office en CDMX
Lugares cómodos para todos aquellos que trabajan remoto y quieren salir de la rutina de trabajar en casa
September 13, 2025
 · 
Tania Franco
Comida árabe en CDMX
Lifestyle
Restaurantes en CDMX que están causando furor: sabores árabes, italianos y mexicanos
De Jordania a Italia y al corazón del Centro Histórico: tres lugares que debes conocer
September 12, 2025
 · 
Tania Franco
Palacio de Bellas Artes
Arte y Cultura
¿Por qué los museos de CDMX están cerrados?
Palacio de Bellas Artes, MUNAL, Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y otros recintos amanecieron cerrados por protestas sindicales del INBAL
September 11, 2025
 · 
Tania Franco
el-destino-perfecto-para-viajar-en-familia-con-amigas-o-en-pareja-trs-hotels-grand-palladium .png
Lifestyle
El destino perfecto para viajar en familia, con amigas o en pareja
September 10, 2025