Los 3 mejores lugares en CDMX para comer pan de muerto

El pan de muerto es el protagonista indiscutible del Día de Muertos en México. Y en la Ciudad de México, cada año las panaderías reinventan esta tradición con rellenos, presentaciones y sabores que conquistan tanto a locales como a visitantes. Si buscas dónde probar los panes de muerto más comentados y fotografiables de la temporada, aquí tienes tres paradas obligadas.

1. Odette

Sucursales en Monte Libano 915, Plaza Popocatépetl 35 y Plaza Popocatépetl 35.

Odette se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, y no es para menos. El aroma a pan recién horneado te recibe desde la entrada. Entre sus propuestas, el pan de muerto relleno de Ferrero Rocher destaca por su tamaño, suavidad y abundante relleno tipo mousse de chocolate. A $45 pesos, es una de las opciones con mejor relación calidad-precio de la temporada.

2. Fougasse

Sucursales en Prado Norte, Polanco, Grand Pedregal, Interlomas, Kioskos: Mítikah, Liverpool Polanco, Plaza Satélite.

Esta panadería se ganó el corazón de los amantes de la guayaba. Su pan de muerto relleno de guayaba con jocoque es suave, mediano y con un relleno perfectamente balanceado —ideal para quienes no disfrutan de los sabores excesivamente dulces. Una propuesta diferente, fresca y deliciosa que vale la pena probar.

3. La Rosenda

Plaza Vista Pedregal, Plaza Encuentro Sur y Hotel Real del Sur.

En el sur de la ciudad, La Rosenda ofrece una opción espectacular: su pan de muerto de conejito. Es más húmedo, con una presentación perfecta para compartir en reuniones y un sabor dulce que conquista. A $450 pesos, es el tamaño ideal para llevar a casa y disfrutar con amigos o familia, además de ser uno de los más creativos de la temporada.

Estos tres lugares de CDMX ofrecen experiencias distintas pero igualmente irresistibles: desde el mousse de chocolate de Odette hasta la guayaba con jocoque de Fougasse y la versión XL de La Rosenda. Si eres fan del pan de muerto, este es tu mapa para disfrutar la temporada con los sabores más comentados de la ciudad.