3 lugares imperdibles para hacer hiking en CDMX

La Ciudad de México es mucho más que tráfico y rascacielos: está rodeada de áreas naturales que ofrecen rutas de senderismo perfectas para desconectarse del caos urbano. Tanto si eres principiante como si ya eres experto en hiking, aquí te presentamos tres de los mejores lugares para caminar entre montañas, bosques y volcanes sin salir de la capital.

1. Desierto de los Leones

Ubicado al poniente de la ciudad, el Parque Nacional Desierto de los Leones es uno de los sitios favoritos para practicar hiking. Sus bosques de oyameles y pinos crean un ambiente fresco y silencioso ideal para largas caminatas.

Roberto Bolanos/Getty Images

2. Lagunas del Nevado de Toluca

A poco más de una hora y media de CDMX se encuentra uno de los paisajes más impresionantes del país: el cráter del Nevado de Toluca, con sus dos famosas lagunas, la del Sol y la de la Luna. Es un lugar que combina misticismo, altura y vistas panorámicas que quitan el aliento.

Juan Carlos Castro/Getty Images

3. Los Dinamos

Al sur de la ciudad se encuentra esta área natural protegida atravesada por el río Magdalena, el único río vivo que queda en la capital. Los Dinamos combinan cascadas, senderos sombreados y áreas para acampar.

Roberto Bolanos/Getty Images

Ya sea el bosque encantado del Desierto de los Leones, la magia volcánica de las Lagunas del Nevado de Toluca o las cascadas escondidas de Los Dinamos, cada sitio ofrece una experiencia única para hacer hiking cerca de CDMX. Prepárate para respirar aire puro y redescubrir la naturaleza sin alejarte demasiado de la ciudad.