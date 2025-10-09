Ceiba Club: la apuesta de Conrad Tulum Riviera Maya para elevar aún más la experiencia de alojamiento de sus huéspedes

La privacidad, el lujo y la exclusividad en su máxima expresión distinguen a Conrad Tulum Riviera Maya, que se consagra aún más con el lanzamiento de Ceiba Club, una nueva categoría de habitación que ofrece amenidades y experiencias exclusivas a los huéspedes, así como acceso al Club privado y a las áreas de playa. Es así como Conrad Tulum Riviera Maya se convierte en el segundo resort de la marca Conrad Hotels & Resort en ofrecer este concepto de club y el primero en Latinoamérica.

Los huéspedes de Ceiba Club podrán disfrutar de servicios y experiencias superiores durante toda su estancia, incluido el acceso al Club, un espacio exclusivo que ofrece un check-in privado, un concierge que estará atento a tus requerimientos y necesidades, así como ofertas gastronómicas durante todo el día, todo recién preparado por el chef de Ceiba Club.

Esta nueva experiencia se vive y se disfruta al abrir la puerta de alguna de sus lujosas habitaciones y suites Ceiba Club, donde sus grandes ventanales de piso a techo ofrecen atardeceres que se quedan grabados en tu memoria, y sus acabados orgánicos de madera, piedra y metales son de primera categoría. Por su parte, la Suite Presidencial Ceiba, de dos mil pies cuadrados, está situada en la última planta y ofrece vistas panorámicas al océano y a la playa desde amplios balcones.

La experiencia del huésped en Ceiba Club se caracteriza por conectar con la naturaleza mientras te relajas. Cada una de las nuevas habitaciones y suites ofrece un balcón con bañera de relajación, servicio nocturno en habitación y amenidades exclusivas al interior, como un alebrije local artesanal, una botella de vino y chocolates locales, y un kit de protección solar, que incluye un protector solar facial y un spray de agua termal.

Conrad Tulum Riviera Maya está diseñado para brindar a los huéspedes una conexión profunda con el paisaje distintivo de dicho destino, por eso no es de extrañarse que Ceiba Club esté diseñado con toques artesanales, líneas limpias y acabados orgánicos de madera y piedra para ofrecer un lujoso entorno costero. Cabe resaltar que la estadía en Ceiba Club incluye:

Acceso a la piscina de Chiringuito Carbón y zona exclusiva asignada en la playa.

Acceso prioritario a eventos gastronómicos con un descuento del 10%.

Descuento especial en el Conrad Spa Tulum.

Agave Tasting o Wine Tasting complementario en el Ceiba Club

Asimismo, en Ceiba Club cada comida es como ‘desembarcar’ en un nuevo destino gastronómico. Con 11 restaurantes y bares, la experiencia culinaria te llevará por los sabores de Tulum y de todo el mundo. En Autor encontrarás cocina mexicana que refleja la historia y el legado del chef residente; en Kengai su fusión asiática te deleitará con platillos vegetarianos y ricos en proteínas, como teppanyaki, bao buns, tacos fusión, shabu shabu y una amplia variedad de currys.

El desayuno es primordial, así que para iniciar el día con energía puedes visitar Arbolea, que ofrece desayunos que van desde platos clásicos estadounidenses hasta especialidades internacionales que recorren desde Ciudad de México hasta Shanghai. Otra gran opción es Cafetal, donde encontrás refrigerios, pasteles caseros, jugos orgánicos y café.

Para disfrutar de comidas y bebidas ilimitadas, te recomendamos elegir el paquete Sabores de Tulum.

Sin duda alguna, Ceiba Club está diseñado para ir de la mano con la maravillosa experiencia que ya es hospedarse Conrad Tulum Riviera Maya, brindando a cada uno de sus huéspedes experiencias significativas mientras conectan con la cultura local, ofertas culinarias diseñadas con propósito y un servicio que se extiende más allá de su estadía.