Suscríbete
Realeza

El príncipe William se sincera como nunca sobre su vida personal

William concedió una entrevista a Eugene Levy en la que habló sobre el momento más complicado de su vida, la enfermedad de su padre y su esposa

October 04, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
principe-william-habla-de-su-vida-personal-como-nunca.jpg

GETTY IMAGES

El príncipe William abrió su corazón para hablar de la época complicada que atravesó su familia a raíz de los problemas de salud de su esposa, la princesa Kate Middleton y de su padre, el rey Carlos III.

William participó en el programa The Reluctant Traveler junto a Eugene Levy en Apple TV+, donde el heredero británico habló sobre cómo han vivido esos momentos y cómo han afrontado la situación junto a sus hijos.

“Todos tenemos nuestros propios mecanismos para afrontar este tipo de cosas y los niños están siempre aprendiendo y adaptándose”, dijo, añadiendo que en casa intentan garantizarles “la seguridad y protección que necesitan”.

Además, explicó que su familia es “bastante abierta”, y que mantienen conversaciones sinceras sobre lo que les inquieta. “Nunca llegas a saber del todo cuál será el efecto real en ellos. Por eso, es fundamental estar ahí y transmitir a los niños que todo va a estar bien”.

Durante la entrevista, William reconoció que entre 2023 y 2024 fue el periodo más difícil de su vida. “La vida nos pone a prueba y ser capaces de superarlo es lo que nos define”, contó.

“Hemos tenido mucha suerte; no habíamos tenido muchas enfermedades en la familia durante mucho tiempo. Mis abuelos vivieron hasta los noventa y tantos”, recordó.

Por otro lado, el príncipe habló de su infancia y de cómo fue para el crecer rodeado de reflectores, principalmente por la constante intrusión de los medios en el matrimonio de sus padres. “De niño, vi eso con mis padres. Y si dejas que eso se infiltre, el daño que puede causar a tu vida familiar es algo que juré que nunca le sucedería a mi familia. Por eso, mantengo una postura muy firme sobre dónde creo que está ese límite y, sabes que lucharé contra quienes lo sobrepasen”.

“Para mí, lo más importante en mi vida es la familia, y todo gira en torno al futuro y a que, si no les das a los niños un hogar feliz, saludable y estable ahora, siento que les estás preparando para una etapa difícil y una caída”, precisó el heredero al trono británico.

Sobre el divorcio de sus padres opinó, “mis padres se divorciaron a los ocho años, así que duró poco. Pero uno aprende de ello y trata de no cometer los mismos errores que sus padres. Creo que todos lo intentamos y solo quiero hacer lo mejor para mis hijos, pero sé que el drama y el estrés de pequeño te afectan mucho cuando eres mayor”.

Príncipe William
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Él es el millonario alemán, novio de la princesa Amalia de Holanda
Realeza
Amalia de Holanda inicia su formación militar
October 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
donald-tump-menu-visita-a-reino-unido.jpeg
Realeza
En honor a Donald Trump, la familia real británica sirvió millonario banquete en Windsor
September 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Presidente Trump y Kate Middleton
Realeza
El banquete real en Reino Unido con Trump
September 17, 2025
 · 
Tania Franco
kate-middleton-funeral-duquesa.jpeg
Realeza
Kate Middleton lleva una gargantilla especial al funeral de la duquesa de Kent
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
la Princesa de Gales
Realeza
Kate deslumbra con su bolsa Chanel en el funeral de la Duquesa de Kent
La Princesa de Gales apostó por un look negro impecable donde su icónica bolsa Chanel robó las miradas en Westminster Cathedral
September 16, 2025
 · 
Tania Franco
La duquesa de Kent
Realeza
El último adiós a la Duquesa de Kent: su ataúd llega a Westminster Cathedral
Un momento histórico y conmovedor para la realeza británica: así fue la llegada del féretro de Katharine, Duquesa de Kent, a la Catedral de Westminster
September 15, 2025
 · 
Tania Franco
principe-harry-habla-de-su-libro-spare-cumple-41-años
Realeza
El príncipe Harry defiende su libro “Spare” y dice que tiene la conciencia tranquila
El príncipe está cumpliendo 41 años de edad, y desde Kiev afirmó que su libro no fue un ataque contra su familia, sino un acto de responsabilidad para contar su versión
September 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-harry-encuentro-con-su-papa-rey-carlos-IIIjpg
Realeza
El príncipe Harry se reúne con su padre en Londres
Padre e hijo se volvieron a ver después de 19 meses separados
September 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Príncipe Harry
Realeza
“No podemos mirar hacia otro lado”: el mensaje del príncipe Harry al donar 1.49 millones a niños
Así fue el discurso del duque de Sussex, que sorprendió en Nottingham al anunciar su donación millonaria
September 10, 2025
 · 
Tania Franco