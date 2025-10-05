Meghan Markle reaparece en Paris Fashion Week

Tres años después, Meghan Markle volvió a viajar a Europa para darse cita a uno de los desfiles más importantes en la Semana de la Moda de París, al que también acudió la actriz Anne Hathaway.

La actriz protagonizó la aparición más inesperada en el mes de la moda. La duquesa de Sussex estuvo presente en el primer desfile de Pierpaolo Piccioli como director creativo de Balenciaga.

Meghan fue fotografiada saliendo de su hotel de camino al desfile de esta noche, luciendo una elegante figura con una capa blanca sobre los hombros y una camisa blanca de seda abotonada debajo, pantalón amplio color crema que complementó con un bolso negro, pelo recogido en un moño y unos zapatos pumps negros con acabado satinado.

Esta es la primera vez que Meghan Markle acude a la Semana de la Moda de París. Markle debutó en el front row de la Semana de la Moda en el desfile Primavera-Verano 2014 de Hervé Léger. Durante su época de actriz en Suits, asistía con frecuencia a desfiles de Tory Burch, Peter Som, Wes Gordon y Misha Nonoo.

La aparición de Meghan Markle ha acaparado los titulares, debido a que llevaba un tiempo sin pisar el Viejo Continente, y lo hizo este fin de semana de manera inesperada en la capital francesa para unirse a Anne Hathaway y Lauren Sánchez Bezos, para ver la colección Primavera-Verano 2026 de Piccioli.

Con su característica personalidad, la ex actriz acaparó los reflectores, incluso a miles de kilómetros de California.