León, Guanajuato: el nuevo destino de lujo para bodas y turismo de romance

Cuando piensas en celebrar el amor por todo lo alto, la imaginación se llena de escenarios de ensueño: locaciones con historia y sofisticación, invitados felices, un ambiente de primer nivel, música impecable y momentos que trascienden el tiempo. Todo eso y más lo encontrarás en León, Guanajuato, una ciudad que se consolida como uno de los destinos más exclusivos de México para bodas de destino, lunas de miel, renovaciones de votos y celebraciones románticas que superan cualquier expectativa, porque aquí, el amor se convierte en una verdadera experiencia.

Este concepto innovador forma parte de la Ruta del Romance, impulsada por la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, y ha colocado a León en el mapa internacional como referente de lujo en este segmento. Además, la ciudad ofrece mucho más que espacios: una red de hoteles de alta gama, recintos únicos, spas, viñedos, restaurantes gourmet y coordinadores expertos que elevan cada celebración al nivel de lo extraordinario.

León: una ciudad que inspira

Con una ubicación estratégica en el corazón del país, León es una ciudad vibrante y de fácil acceso. Sus más de 293 hoteles, más de 300 recintos para bodas y más de 4,000 empresas del sector, son perfectas para la boda de tus sueños. Y no exageramos.

Al mismo tiempo, León tiene una vida cultural y social muy importante: desde el Forum Cultural Guanajuato, con el Teatro del Bicentenario y el Museo de Arte e Historia, hasta propuestas gastronómicas que combinan la tradición culinaria local con expresiones contemporáneas. Por eso, esta ciudad viva, dinámica y moderna, se ha convertido en el escenario perfecto para celebrar el amor.

Cinco espacios de ensueño para tu boda

Entre las locaciones que han conquistado a las parejas más exigentes destacan estos recintos que se han convertido en auténticos protagonistas del turismo de romance en León:

Ex Hacienda Cruz de Cantera

Para una boda al aire libre, rodeada de naturaleza y con un aire campestre que se siente auténtico, la Ex Hacienda Cruz de Cantera es perfecta. Cuentan con un coordinador interno que ayuda a que todo fluya sin complicaciones, un chef con el que pueden diseñar un menú a su medida y servicios que van desde mobiliario de lujo y catering de tres tiempos hasta pista de baile, valet parking, seguridad privada y luz arquitectónica que transforma el lugar por la noche. Tiene capacidad para hasta 500 invitados.

Malecón del Río de los Gómez No. 760, La Mora, León, Gto. cotizaciones@exhaciendacruzdecantera.com . 477-176-3536 @exhaciendacruzdecantera

Mansión E. Borbón

Construida en 1940 al estilo Luis XV, esta majestuosa propiedad es una de las casas más representativas e icónicas de León, y hoy es un recinto de alto nivel que combina belleza arquitectónica, exclusividad y un impecable servicio de hospitalidad.

Cuenta con un hotel boutique de 10 habitaciones y una master suite, áreas especiales para bodas civiles, jardines, terrazas y salones que pueden recibir hasta 750 invitados. Sus servicios adicionales incluyen coordinación interna, sesiones de fotos, propuestas de matrimonio, menús de autor de tres tiempos, pruebas gastronómicas personalizadas y atención premium para los novios y sus invitados. Con valet parking, seguridad privada, planta de luz, mobiliario de lujo y producción de iluminación con DJ y Light Jockey, en este recinto cada boda se vive con un súper nivel de sofisticación.

Blvd. Venustiano Carranza #103, León, Guanajuato. (477) 765 03 14. contacto@mansioneborbon.com www.mansioneborbon.com @MansionBorbon

Obelisco Jardín

En una ubicación estratégica, en pleno corazón de la zona de mayor desarrollo de León, Obelisco Jardín ofrece un espacio luminoso y rodeado de áreas verdes que aportan frescura y estilo a cualquier celebración. Su diseño versátil lo convierte en un gran escenario para eventos de hasta 200 personas.

En bodas, ofrece asesoría y coordinación del evento, conceptualización y diseño, ambientación floral, catering, mobiliario de alta gama, personal de servicio y opciones audiovisuales. Cada detalle está pensado para crear una experiencia elegante y sin complicaciones. Se trata de un espacio urbano sin renunciar a un entorno natural y sofisticado.

Calle Conejo 109, Col. Granjas Ceres. León, Guanajuato. (477) 805 4281

informes@obeliscoeventos.com www.obeliscoeventos.com

Ex Hacienda La Concha

Un escenario lleno de frescura y elegancia. Su estilo combina lo tradicional con lo moderno, ofreciendo espacios que se adaptan tanto a bodas íntimas como a celebraciones de gran formato para hasta 600 invitados. Cada detalle arquitectónico y natural se convierte en el telón de fondo perfecto para fotografías memorables y para vivir un día que quedará grabado en la memoria de todos.

Además de la capilla y el estacionamiento con valet parking, La Concha ofrece servicios que incluyen banquetes de dos o tres tiempos, carpa, mobiliario de lujo, decoración, DJ, pista de baile y seguridad. Su equipo se encarga de personalizar cada detalle. El recinto forma parte de Banquetes El Quijote.

Carr. Santa Ana del Conde #4501 Los López Sur. León, Guanajuato (477) 770 90 93

eventos2@elquijotebanquetes.com www.elquijotebanquetes.com @ElQuijoteBanquetes

Club del Lago

En este espacio, sus vistas te quitan el aliento. Desde cualquier ángulo se aprecia un paisaje espectacular, por lo que es considerado, por muchos, como el mejor de la ciudad. Sus jardines y la terraza crean un ambiente romántico y elegante de una forma muy natural.

Entre sus áreas más destacadas están el jardín principal, la carpa y la terraza. Está muy cerca del Parque Ecológico Metropolitano y dentro de la ciudad, lo que lo hace práctico para todos los asistentes. Su equipo también ofrece paquetes completos de banquete, decoración y montaje.

Presa de los Castillos, 304, Col. Rivera de la Presa Country, León, Guanajuato. (477) 790 83 43. eventos@clubdellago.com.mx @clubdellago @clubdellago_leon

Es así como en este rincón del Bajío, el romance adquiere una nueva dimensión. Cada boda, cada fiesta y cada instante se vive con exclusividad, elegancia y un sello de distinción que convierte los recuerdos en auténticas joyas de vida. León, Guanajuato, no es sólo un destino: es la ciudad que está transformando el amor en una experiencia inolvidable.

Si quieres conocer más visita su sitio web o conoce sus redes sociales:

