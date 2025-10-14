Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano no ha acatado la sentencia por daño moral

Durante un encuentro con la prensa, Sasha Sokol dio a conocer que el proceso legal contra Luis de Llano sigue en curso, y precisó que el productor ha incumplido con las sanciones de la sentencia, entre ellas, ofrecer una disculpa pública y una indemnización económica para la famosa, además de tomar un curso de sensibilización sobre abuso.

El fallo histórico parecía cerrar un largo capítulo para la cantante, sin embargo, a más de tres meses de que se rectificara la sentencia, Luis de Llano ha incumplido con las obligaciones dictadas por las autoridades.

La ex integrante de Timbiriche se refirió a los argumentos que intentan justificar la relación que mantuvo con Luis a los 14 años, bajo la idea de que “eran otros tiempos”.

“No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto. Tan no estaba bien visto que hasta esta épica a Luis o a mí nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era algo lógico”.

Sasha Sokol también aprovechó para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido del medio artístico. “Estoy muy agradecida en particular con Itatí Cantoral por las menciones que ha hecho, porque se necesita valor para denunciar, para decir las cosas como son. Y ella en numerosas ocasiones lo ha hecho”.