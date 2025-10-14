Suscríbete
Entretenimiento

Naomi Watts recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz británico-australiana fue reconocida por su trayectoria en el cine

October 14, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
naomi-watts-estrella-fama.jpeg

La dos veces nominada al Oscar, Naomi Watts recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia que reunió a colegas, familiares y amigos que celebraron junto a ella este nuevo hito profesional.

Naomi ha protagonizado cintas icónicas como Mulholland Drive, King Kong, The Ring y su secuela, además de producciones como St.Vincent, Mother and Chiuld, The Painted Veil y Funny Games. En la televisión obtuvo su primera nominación al Emmy por su interpretación en Feud: Capote vs The Swans (FX). Entre sus trabajos más recordados en la pantalla chica figuran: The Watcher, The Loudest Voice, Twin Peaks: The Return y Gypsy.

También ha destacado como productora, activista y empresaria. Es fundadora y directora creativa de Stripes Beauty, una marca enfocada en el bienestar femenino. Y recientemente debutó como autora con el libro Dare I Say It: Everything I Wish I’d Know About Menopause.

El evento fue conducido por Steve Nissen, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hollywood.

naomi-wattsjpeg

Entre los invitados especiales que tomaron la palabra se encontraban el actor Edward Norton, y el productor y director Ryan Murphy. Además, también estuvieron presentes Sarah Paulson, Jack Black y Kyle MacLachlan.

La productora del evento, Ana Martínez expresó, “La Cámara de Comercio de Hollywood se enorgullece de dar la bienvenida a la actriz Naomi Watts al Paseo de la Fama. Naomi ha aportado una profundidad y una gracia inolvidables a la pantalla. Honramos su extraordinaria carrera y sus contribuciones al cine, que han dejado una huella duradera e inspirado a audiencias y artistas en todo el mundo”.

naomi-watts.jpeg

Naomi dijo, “siempre sentí que suponía que debía luchar, que debía seguir probándome a mí misma y esto surgió de la nada. Luché durante tanto tiempo... estoy tan familiarizada con ese lado de las cosas más que con esta increíble buena suerte, que con celebraciones como esta. Es maravillosa”.

Naomi Watts
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
kylie-jenner-debuta-como-cantante.jpeg
Entretenimiento
Kylie Jenner debuta como cantante y lanza su primer sencillo
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
juan-soler-problema-de-saludjpg
Entretenimiento
Juan Soler confiesa cómo se encuentra su salud tras ser hospitalizado
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-habla-de-nodal-mexico.jpeg
Entretenimiento
Cazzu revela que Christian Nodal pidió ver a su hija Inti
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Heidi Klum
Entretenimiento
Los disfraces de Halloween más icónicos de Heidi Klum
October 13, 2025
 · 
Tania Franco
ohelia-taylor-swift.jpeg
Entretenimiento
La historia que inspiró “The Fate of Ophelia” el nuevo hit de Taylor Swift
La canción del nuevo álbum “The Life of a Showgirl” está siendo todo un éxito
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cumpleaños-18-hija-de-canelo-alvarez.jpeg
Entretenimiento
Emily Álvarez, hija de Canelo celebra con gran fiesta su cumpleaños 18
La hija mayor del pugilista mexicano tuvo un festejo a lo grande, rodeada de su familia, pareja y amigos
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift | The Eras Tour
Entretenimiento
Así respondió Taylor Swift a las malas críticas de The Life Of a Showgirl
Después de su esperado estreno y la expectativas hasta el cielo, The Life of a Showgirl provocó opiniones muy divididas, esto respondió la cantante al respecto
October 13, 2025
 · 
Tania Franco
juan-gabriel-serie-netflix.jpg
Entretenimiento
La serie de Juan Gabriel ya tiene fecha de estreno en Netflix
“Juan Gabiel: Debo, puedo y quiero”, es la serie documental dirigida por María José Cuevas que incluye audios, videos y fotos jamás vistas del “Divo de Juárez”
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-documental-disney
Entretenimiento
Taylor Swift anuncia el próximo estreno de su documental en Disney+
El lanzamiento de la nueva producción audiovisual de Tay será el 12 de diciembre
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez