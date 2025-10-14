Naomi Watts recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La dos veces nominada al Oscar, Naomi Watts recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia que reunió a colegas, familiares y amigos que celebraron junto a ella este nuevo hito profesional.

Naomi ha protagonizado cintas icónicas como Mulholland Drive, King Kong, The Ring y su secuela, además de producciones como St.Vincent, Mother and Chiuld, The Painted Veil y Funny Games. En la televisión obtuvo su primera nominación al Emmy por su interpretación en Feud: Capote vs The Swans (FX). Entre sus trabajos más recordados en la pantalla chica figuran: The Watcher, The Loudest Voice, Twin Peaks: The Return y Gypsy.

También ha destacado como productora, activista y empresaria. Es fundadora y directora creativa de Stripes Beauty, una marca enfocada en el bienestar femenino. Y recientemente debutó como autora con el libro Dare I Say It: Everything I Wish I’d Know About Menopause.

El evento fue conducido por Steve Nissen, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hollywood.

Entre los invitados especiales que tomaron la palabra se encontraban el actor Edward Norton, y el productor y director Ryan Murphy. Además, también estuvieron presentes Sarah Paulson, Jack Black y Kyle MacLachlan.

La productora del evento, Ana Martínez expresó, “La Cámara de Comercio de Hollywood se enorgullece de dar la bienvenida a la actriz Naomi Watts al Paseo de la Fama. Naomi ha aportado una profundidad y una gracia inolvidables a la pantalla. Honramos su extraordinaria carrera y sus contribuciones al cine, que han dejado una huella duradera e inspirado a audiencias y artistas en todo el mundo”.

Naomi dijo, “siempre sentí que suponía que debía luchar, que debía seguir probándome a mí misma y esto surgió de la nada. Luché durante tanto tiempo... estoy tan familiarizada con ese lado de las cosas más que con esta increíble buena suerte, que con celebraciones como esta. Es maravillosa”.