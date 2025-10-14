Kylie Jenner debuta como cantante y lanza su primer sencillo

En medio del regreso de su era “King Kylie”, la empresaria anunció el estreno de su primer sencillo en la música.

A través de su perfil de Instagram, la hermana menor de las Kardashian- Jenner, reveló que está lista para que todo el mundo escuche su voz.

Kylie compartió la portada del sencillo, en la que se aprecia un auto convertible en medio del atardecer y con ella al volante, demostrando su gusto por los carros de lujo. En la parte superior de la imagen se lee el nombre del dúo de intérpretes y la influencer, y en el inferior el título de la canción.

La noticia del lanzamiento llega un día después de que la empresaria anunciara la nueva colección de labiales de su marca Kylie Cosmetics con una inspiración a King Kylie, una era de su adolescencia que comprende de 2014 a 2016, en donde los colores metálicos eran su principal sello.

Esta etapa se popularizó con el lanzamiento de su marca de belleza, la cual marcó tendencia con sus labiales mate, brillos metálicos y paletas icónicas. Ahora, promete revivir aquella esencia con fórmulas renovadas.

Además de su faceta como empresaria en el ámbito de la belleza, Kylie da un salto al mundo musical. El tema ya está disponible en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Youtube.

Cabe mencionar que la relación entre Kylie y el dúo Terror Jr comenzó en 2016, cuando la canción “3 Strikes” se utilizó en una campaña para promocionar su línea de glosses.