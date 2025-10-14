Suscríbete
Entretenimiento

Kylie Jenner debuta como cantante y lanza su primer sencillo

Jenner debuta con “Fourth Strike”, su primer tema junto a Terror Jr

October 14, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
kylie-jenner-debuta-como-cantante.jpeg

En medio del regreso de su era “King Kylie”, la empresaria anunció el estreno de su primer sencillo en la música.

A través de su perfil de Instagram, la hermana menor de las Kardashian- Jenner, reveló que está lista para que todo el mundo escuche su voz.

Kylie compartió la portada del sencillo, en la que se aprecia un auto convertible en medio del atardecer y con ella al volante, demostrando su gusto por los carros de lujo. En la parte superior de la imagen se lee el nombre del dúo de intérpretes y la influencer, y en el inferior el título de la canción.

La noticia del lanzamiento llega un día después de que la empresaria anunciara la nueva colección de labiales de su marca Kylie Cosmetics con una inspiración a King Kylie, una era de su adolescencia que comprende de 2014 a 2016, en donde los colores metálicos eran su principal sello.

Esta etapa se popularizó con el lanzamiento de su marca de belleza, la cual marcó tendencia con sus labiales mate, brillos metálicos y paletas icónicas. Ahora, promete revivir aquella esencia con fórmulas renovadas.

Además de su faceta como empresaria en el ámbito de la belleza, Kylie da un salto al mundo musical. El tema ya está disponible en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Youtube.

Cabe mencionar que la relación entre Kylie y el dúo Terror Jr comenzó en 2016, cuando la canción “3 Strikes” se utilizó en una campaña para promocionar su línea de glosses.

kylie jenner
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Heidi Klum
Entretenimiento
Los disfraces de Halloween más icónicos de Heidi Klum
October 13, 2025
 · 
Tania Franco
ohelia-taylor-swift.jpeg
Entretenimiento
La historia que inspiró “The Fate of Ophelia” el nuevo hit de Taylor Swift
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cumpleaños-18-hija-de-canelo-alvarez.jpeg
Entretenimiento
Emily Álvarez, hija de Canelo celebra con gran fiesta su cumpleaños 18
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift | The Eras Tour
Entretenimiento
Así respondió Taylor Swift a las malas críticas de The Life Of a Showgirl
October 13, 2025
 · 
Tania Franco
juan-gabriel-serie-netflix.jpg
Entretenimiento
La serie de Juan Gabriel ya tiene fecha de estreno en Netflix
“Juan Gabiel: Debo, puedo y quiero”, es la serie documental dirigida por María José Cuevas que incluye audios, videos y fotos jamás vistas del “Divo de Juárez”
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-documental-disney
Entretenimiento
Taylor Swift anuncia el próximo estreno de su documental en Disney+
El lanzamiento de la nueva producción audiovisual de Tay será el 12 de diciembre
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
quien-es-la-mascara-caras.jpeg
Entretenimiento
EN EXCLUSIVA: Los investigadores de ¿Quién es la máscara? nos hablan de la séptima temporada
Misterio, emociones y diversión se combinan en esta nueva temporada, a la que se une la actriz Ana Brenda Contreras
October 12, 2025
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
martha-higareda-lewis-howes-tendran-dos-hijos-caras-mexico-revista-entrevista.jpg
Entretenimiento
Martha Higareda comparte fotos a punto de convertirse en mamá
La actriz está lista para recibir a sus gemelas junto a su esposo Lewis Howes
October 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nicole-kidman-confesiones-entrevistajpg
Entretenimiento
Nicole Kidman habla sobre los cambios que han ocurrido en su vida
La actriz australiana contó cómo cada experiencia en su vida la ha llevado a reinventarse y crecer
October 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez