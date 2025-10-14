Ellos son los artistas que participarán en la próxima entrega de los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación® anunció el primer grupo de actuaciones confirmadas para la 26.a Entrega Anual del Latin GRAMMY®. La lista incluye a los actuales nominados Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte, así como la Persona del Año 2025, Raphael.

En esta edición de los Latin GRAMMYs®, Pepe Aguilar recibió una nominación a Mejor Álbum Ranchero/Mariachi, mientras que Aitana consiguió dos nominaciones incluyendo Mejor Álbum de Pop Contemporáneo y Mejor Diseño de Empaque. Ivan Cornejo aseguró una nominación a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea y DannyLux obtuvo una nominación en la misma categoría. Gloria Estefan recibió dos nominaciones, incluyendo Álbum del Año y Mejor Álbum Tropical Tradicional, mientras que Kakalo recibió una nominación a Mejor Canción Regional. Carín León obtuvo tres nominaciones: Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea y Mejor Canción Regional. Por su parte, Liniker aseguró seis nominaciones, incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa, Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa y Mejor Canción en Lengua Portuguesa. Morat recibió una nominación a Mejor Álbum Pop/Rock y Los Tigres del Norte obtuvieron una nominación a Mejor Álbum de Música Norteña. También actuará la Persona del Año 2025 de La Academia Latina de la Grabación®, Raphael, quien será reconocido por sus más de seis décadas de trayectoria como un multifacético cantante y artista, consolidándolo como un verdadero embajador de la música latina en el mundo.

La 26.a Entrega Anual del Latin GRAMMY se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves, 13 de noviembre. La transmisión de tres horas de duración, será producida por TelevisaUnivision, la compañía líder de contenido en español del mundo, y será transmitida a través de las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos a partir de las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. Centro), precedida por una antesala de una hora que comienza a las 7 p.m. ET/PT (6 p.m. Centro).

La Premiere del Latin GRAMMY®, en la que se otorgan la mayoría de las categorías, precederá a la transmisión televisiva. Próximamente se anunciarán más detalles sobre esta consolidada tarde repleta de presentaciones inolvidables, emotivos discursos de aceptación y momentos Latin GRAMMY®.

