Ximena Herrera, en su mejor momento

La actriz y modelo de origen boliviano vuelve a la pantalla chica con Renata, ese papel intenso y vulnerable, pero lleno de libertad, con el que nos conquistó en Con Esa Misma Mirada, de Vix, el servicio de streaming en español líder en el mundo, en el que interpreta a la mejor amiga de la protagonista, Angélica Rivera. El desenlace de esta dramática y complicada historia de amor entre Eloisa (Rivera) y Pablo (Diego Klein) es inminente, y la expectativa, enorme. En esta portada, Ximena nos platica sobre su amplia carrera y algunos detalles de la súper producción que ha atrapado a las audiencias.

Hace poco cumpliste 21 años de carrera como actriz, ¿Cómo descubriste tu pasión por la actuación?

Desde chiquita. Nunca me vi trabajando en una oficina o frente a una computadora. Desde niña me encantaban las obras de teatro. Aunque saliera del árbol 33, estaba feliz arriba del escenario.

La tercera temporada de “Con esa misma mirada” ya está aquí, ¿Cómo te ha sido formar parte de este proyecto tan exitoso?

Encantada. Hubo un ambiente y una producción maravillosa. Se hizo una amistad y un bonding muy interesante con Angélica e Ileana Fox, tanto en escena como fuera de ella. También el poder jugar con el personaje de Renata, algo completamente distinto a lo que venía haciendo, así que puedo decir que fue como descubrir algo nuevo en mí.

¿Qué fue lo que te atrapó del guion o de este personaje para aceptar este proyecto?

Que en ciertas cosas nos parecemos mucho y en otras somos completamente diferentes. Era arriesgado, no sabía por dónde agarrar a Renata, pero bueno, ese tipo de retos dan adrenalina.

Fotografía: Christopher Armenta.

Entrevista: Vanessa Villalba Alcocer.

Maquillaje y peinado: Luis Gil.

Stylist: Adriana Ayala.

Locación: JW Marriot. Ropa:

Top halter negro Bimba y Lola.

Pantalon lentejuelas vino: Maje.

Cinturón leopardo: Balaboosté.



¿Qué evolución has visto en Renata desde el primer capítulo hasta ahora?

En la primera temporada vemos a una Renata que parece más frívola. No sabemos de dónde viene ese dolor, esa adicción, ni esas ganas de estar con más jóvenes. Cuando vamos hacia la tercera temporada, ya sabemos que tiene una hija, y que va a ser abuela. Toda esta carga emocional que va teniendo, la vuelve un personaje más maduro, más rico y más redondo.

¿Cómo te preparaste para darle vida?

Probando. Teníamos la premisa que le encantaba el alcohol, entonces era ‘okay, vamos a jugar con eso’. Tenía que ser un personaje que en todos los sentidos, tanto en su look como en el día a día, se sienta libre.

¿Qué fue lo más desafiante al interpretar a este personaje?

El tener interacción con gente mucho más joven. Nunca había hecho un personaje que saliera con alguien de 22 o 23 años; eso fue muy interesante. También el hacer escenas donde el personaje está borracha, porque son muy complicadas, es decir, te puedes pasar la línea y hacer que parezca un chiste. Tenía varias escenas de esas en donde era un reto, porque entre el alcohol, las lágrimas y la risa, se debe sentir y ver como algo real.

A lo largo de tu carrera, ¿hay algún papel que sientas que te marcó con un antes y un después?

Si, definitivamente han habido varios. Renata es uno de ellos. Ximena en El Señor de los Cielos marcó un antes y un después en mi carrera. En Infames, Lola Escalante fue un papel que marcó a muchos. He tenido más de 26 producciones ya, y sí, han habido personajes de los que la gente se acuerda más.

Después de esta serie, ¿qué tipo de proyectos te gustaría explorar?

Ahorita estoy buscando cosas que me lleven a descubrir qué más tiene Ximena para dar, con personajes completamente distintos a los que ya hice.

¿Tienes algún ritual, hobby o pasión fuera de la actuación que te ayude a equilibrar tu vida personal con la profesional?

Sí tengo muchos. Me gusta cantar, escribir y meditar. Eso es lo que más nos ayuda a no caernos y desmayarnos después de todas esas jornadas de lunes a sábado que tenemos durante un proyecto.

¿Qué mensaje te gustaría que el público se lleve de Con esa misma mirada en esta tercera temporada?

Que a todo en la vida se le puede dar la vuelta, y todo, tarde o temprano, tiene una solución y un porqué. También que no podemos juzgar a las personas sin saber qué hay detrás. Creo que esta serie nos ha enseñado a ir abordando a todos los personajes, a irlos conociendo, y darnos cuenta que al final, todo tenía una razón.

Finalmente, Ximena invitó a todos los lectores de Caras a que no se pierdan el estreno de la tercera temporada de Con Esa Misma Mirada, que cuenta con las actuaciones de Angélica Rivera, Diego Klein, Iván Sánchez, Pamela Almanza, Sofía Castro, Nicolás Haza, Ivanna Castro, Blanca Guerra y un gran elenco, que ya puedes disfrutar en ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, a partir de este 17 de octubre.