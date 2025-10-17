De qué murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS

El exintegrante de KISS fue reportado en estado grave tras sufrir una grave caída en su casa. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un comunicado.

“Estamos completamente devastados y desconsolados. En estos últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones, deseos de amor, cariño y paz al dejar este mundo. Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, el recuerdo de Ace vivirá para siempre”, expresaron.

La muerte de Ace Frehley fue atribuida a la caída reciente en su casa, según su representante. Horas antes, el músico había sido reportado por TMZ en estado grave tras sufrir una hemorragia cerebral.

Ace, cuyo nombre real era Paul Daniel Frehley, se encontraba hospitalizado desde hace días. TMZ había reportado que su pronóstico “no era bueno”, ya que el músico se encontraba con soporte vital.

“Fuentes familiarizadas con la situación de Ace nos dicen que sufrió una hemorragia cerebral cuando se cayó en su estudio hace un par de semanas, lo que lo obligó a cancelar las próximas fechas de su gira”.