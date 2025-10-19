Selena Gomez borra una historia sobre Hailey Bieber y enciende las redes

Selena Gomez vuelve a estar en el centro de la conversación digital tras publicar una historia en Instagram y eliminarla en cuestión de segundos. Sin embargo, el público fue más rápido: múltiples capturas de pantalla comenzaron a circular en redes y ahora ya es tema viral.

En dicha historia, Selena habría escrito:

Deja a la chica en paz. Puede decir lo que quiera. No afecta en mi vida en lo absoluto. Se trata solo de relevancia, no de inteligencia. Sé amable. Todas las marcas me inspiran. Hay espacio para todos y ojalá todos podamos parar. Selena Gomez.

El mensaje llega justo después de que Hailey Bieber diera una entrevista que se volvió tendencia. En ella, Hailey habló sobre la industria de la moda y las marcas, mencionando:

Creo que hay espacio para todos. No me siento competitiva con personas que no me inspiran. Hailey Bieber.

Esta declaración fue interpretada por muchos usuarios como una indirecta hacia Selena Gomez y su línea de belleza.

Frazer Harrison/WireImage

Medios como TMZ comenzaron a cubrir el tema, lo que amplificó aún más el rumor de que existía un mensaje implícito en las palabras de Hailey. Ante esto, el post efímero de Selena fue visto como una respuesta directa, aunque ella lo eliminó casi de inmediato.

Más allá de la especulación, lo cierto es que la relación entre Selena Gomez y Hailey Bieber ha estado bajo el escrutinio público durante años. Sin embargo, ambas han demostrado en distintas ocasiones un intento por frenar los conflictos mediáticos y manejar la situación con madurez.