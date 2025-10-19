Suscríbete
Entretenimiento

Selena Gomez borra una historia sobre Hailey Bieber y enciende las redes

La cantante eliminó la story en menos de un minuto, pero los fans ya lo habían capturado y lo relacionan con Hailey Bieber

October 18, 2025 • 
Tania Franco
Selena Gomez borra una historia sobre Hailey Bieber y enciende las redes

Frazer Harrison/WireImage

Selena Gomez vuelve a estar en el centro de la conversación digital tras publicar una historia en Instagram y eliminarla en cuestión de segundos. Sin embargo, el público fue más rápido: múltiples capturas de pantalla comenzaron a circular en redes y ahora ya es tema viral.

En dicha historia, Selena habría escrito:

Deja a la chica en paz. Puede decir lo que quiera. No afecta en mi vida en lo absoluto. Se trata solo de relevancia, no de inteligencia. Sé amable. Todas las marcas me inspiran. Hay espacio para todos y ojalá todos podamos parar.
Selena Gomez.

El mensaje llega justo después de que Hailey Bieber diera una entrevista que se volvió tendencia. En ella, Hailey habló sobre la industria de la moda y las marcas, mencionando:

Creo que hay espacio para todos. No me siento competitiva con personas que no me inspiran.
Hailey Bieber.

Esta declaración fue interpretada por muchos usuarios como una indirecta hacia Selena Gomez y su línea de belleza.

Selena Gomez borra una historia sobre Hailey Bieber y enciende las redes

Frazer Harrison/WireImage

Medios como TMZ comenzaron a cubrir el tema, lo que amplificó aún más el rumor de que existía un mensaje implícito en las palabras de Hailey. Ante esto, el post efímero de Selena fue visto como una respuesta directa, aunque ella lo eliminó casi de inmediato.

Más allá de la especulación, lo cierto es que la relación entre Selena Gomez y Hailey Bieber ha estado bajo el escrutinio público durante años. Sin embargo, ambas han demostrado en distintas ocasiones un intento por frenar los conflictos mediáticos y manejar la situación con madurez.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
guillermo-del-toro
Entretenimiento
Guillermo del Toro y Jacob Elordi vendrán a la CDMX; cuándo y dónde verlos
October 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-sintio-miedo-a-morir-tras-su-bodajpg
Entretenimiento
Selena Gomez revela que pensó que iba a morir un día después de su boda
October 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angela-aguilar-premio.jpeg
Entretenimiento
Ángela Aguilar recibe premio y hace sorprendente declaración
October 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-habla-de-nodal-mexico.jpeg
Entretenimiento
Cazzu responde al comunicado de Christian Nodal sobre su hija Inti
October 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jennifer Lopez - Ben Affleck - Marc Anthony
Entretenimiento
Jennifer Lopez habla de por qué no funcionaron sus matrimonios
En una entrevista reciente, JLo habló sin filtros sobre sus relaciones pasadas y por qué no funcionaron
October 17, 2025
 · 
Tania Franco
Portada Digital CARAS -Ximena
Entretenimiento
Ximena Herrera, en su mejor momento
La actriz regresa con la tercera temporada de Con Esa Misma Mirada, la exitosa producción de ViX que ha roto todos los récords de la plataforma
October 17, 2025
Rosalía reveló el sonido de su nuevo disco como nunca antes
Entretenimiento
Rosalía reveló el sonido de su nuevo disco de una forma creativa
Rosalía presentó el sonido de su nuevo disco de una manera tan original que obligó a los fans a descifrar música, ahora TikTok se llena de música clásica
October 17, 2025
 · 
Tania Franco
¿Qué le pasó a Mandy Moore? Esto dicen los expertos de su transformación
Entretenimiento
¿Qué le pasó a Mandy Moore? Esto dicen los expertos de su transformación
La actriz sorprendió en los “Inspiration Awards” con una apariencia muy diferente, y especialistas en estética analizan los posibles motivos detrás de su cambio
October 17, 2025
 · 
Tania Franco
Chuck Bass - Gossip Girl - galanes de series que nos siguen robando el aliento
Entretenimiento
12 galanes de series de televisión que siguen enamorando a la audiencia
De clásicos inolvidables a los favoritos del streaming, ellos son los hombres que siguen robando corazones
October 17, 2025
 · 
Tania Franco