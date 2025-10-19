Suscríbete
Novia de Liam Payne dedica un conmovedor mensaje a un año de la muerte del artista

Kate Cassidy recordó al cantante de One Direction en su primer aniversario luctuoso

October 18, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Kate Cassidy es una influencer de 25 años quien le robó el corazón a Liam Payne.

A un año de la muerte de Liam Payne, su novia, la creadora de contenido Kate Cassidy compartió que encontró una carta de despedida manuscrita, un regalo que le había dejado su pareja en una de sus maletas.

Tras la trágica muerte del cantante a los 31 años, a causa de lesiones sufridas al caer de un balcón del tercer piso de un hotel en un conocido barrio de Buenos Aires, Argentina, su pareja reveló a sus seguidores que encontró una carta muy especial que el cantante dejó para ella.

La estadounidense de 26 años compartió en TikTok que encontró la carta de despedida de Liam sin abrir, mientras preparaba su equipaje para su próximo viaje a Miami.

Visiblemente conmovida, Kate aseguró que esta nota es una señal de que Liam está presente.

“Las señales son tan reales... encuentro mucha luz en ellas, no tristeza. Estoy haciendo las maletas porque me voy a Miami pronto, y estaba revisando mis maletas viejas, empaquetando lo que quiero llevar, lo que sea. Siempre he guardado todas las notas que Liam me ha escrito, y rebuscando en esta maleta que no he abierto en más de un año, me fijo y hay una carta”.

La joven procedió a leer la última nota que le dejó su novio que dice, “odio cuando no podemos despedirnos, así que, adiós, te quiero, que tengas un excelente día. Con mucho cariño, yo 444".

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
