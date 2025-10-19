Suscríbete
Stella Banderas se casa con Alex Gruszynski en Valladolid

La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se casó con su amor de toda la vida en un exclusivo hotel de cinco estrellas, rodeado de viñedos

October 18, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
antonio banderas y stella del carmen.jpg

Stella del Carmen es la única hija de Antonio Banderas.

Getty Images

Stella Banderas de 29 años, celebró su boda este sábado con el empresario estadounidense de ascendencia polaca Alex Gruszynski de 28 años en la Abadía Retuerta LeDomaine, un monasterio del siglo XII en el corazón del Duero en España, decorado con toques españoles, con velas y flores como protagonistas, creando un escenario lleno de romanticismo.

La ceremonia contó con la presencia de personalidades como las hijas del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, Malia y Sasha, las hermanas que actualmente viven en Los Ángeles, donde mantienen un círculo de amistades ligados al mundo del arte.

Como era de esperarse, no podía faltar la actriz Dakota Johnson, hermanastra de Stella. Además de la gran Tippi Hedren, abuela de la novia y leyenda de Hollywood.

Además, a la boda asistieron 200 invitados que disfrutaron de un cóctel al aire libre, una comida de gala y una fiesta con barra libre. Cabe mencionar que por decisión de la pareja, el uso de los teléfonos móviles quedó prohibido durante la ceremonia y posterior a la celebración para evitar posibles filtraciones indeseadas.

La música tuvo un papel muy especial, ya que para sellar su amor como marido y mujer, escogieron la canción “Here, There and Everywhere” de “The Beatles”. Además, durante toda la ceremonia, la música quedó a cargo de los guitarristas del Teatro del Soho.

Stella Banderas
