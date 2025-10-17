Suscríbete
¿Qué le pasó a Mandy Moore? Esto dicen los expertos de su transformación

La actriz sorprendió en los “Inspiration Awards” con una apariencia muy diferente, y especialistas en estética analizan los posibles motivos detrás de su cambio

October 17, 2025 • 
Tania Franco
Getty Images.

La actriz y cantante Mandy Moore se convirtió en tendencia luego de aparecer en los “Inspiration Awards” con una imagen que dejó a muchos de sus seguidores impactados. Reconocida por su estilo natural y su carisma, la intérprete de “This Is Us” mostró un rostro visiblemente distinto, lo que abrió el debate en redes sociales sobre las posibles razones de su transformación.

Pérdida de peso

De acuerdo con especialistas en estética consultados, uno de los factores más evidentes es la pérdida de peso. Esta reducción habría modificado el contorno de su cara, que antes era más redondeada y juvenil, y ahora luce más alargada y con un aspecto ligeramente más delgado. El cambio también se refleja en la línea de la mandíbula, que ya no tiene el mismo volumen que en etapas anteriores.

La mirada

La piel del párpado parece más tersa y sus ojos más abiertos. Esto ha llevado a los especialistas a sugerir la posibilidad de una blefaroplastia, una cirugía para retirar exceso de piel y grasa en los párpados o un procedimiento similar de rejuvenecimiento.

Getty Images.

Lo cierto es que el talento y carisma de la actriz es indiscutible, y como la vida, la belleza se transforma. La sonrisa y temple de Mandy por siempre continuarán robando reflectores.

