Entretenimiento

Tom Cruise y Ana de Armas habrían terminado su romance tras nueve meses

Los actores supuestamente decidieron tomar caminos separados tras darse cuenta de que “la chispa se ha apagado entre ellos”

October 16, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
tom-cruise-ana-de-armas-terminan-su-relacion.jpg

ESPECIAL

Tom Cruise y Ana de Armas le pusieron punto final a su historia de amor, según informó el tabloide británico The Sun, que asegura que después de nueve meses juntos, los actores decidieron romper su relación.

Los famosos se dieron cuenta de que su relación no iba a llegar lejos y que era mejor terminar cuanto antes y continuar manteniendo contacto como amigos y compañeros.

De acuerdo con el medio antes citado, la ruptura se dio en términos cordiales, “sin discusiones ni resentimientos de por medio”. De hecho, Ana de Armas participará en la próxima película de Tom Cruise, lo que demuestra que son capaces de trabajar juntos con normalidad.

La fuente agregó, “Tom y Ana la pasaron muy bien juntos, pero su tiempo como pareja ha llegado a su fin. Siguen queriéndose mucho y han decidido mantener una buena amistad”.

A pesar de que nunca confirmaron su relación, a inicios de este año fueron captados cenando juntos por San Valentín en Soho, uno de los restaurantes más exclusivos de Londres. Desde entonces, se les vio juntos en varias ocasiones, por ejemplo, en mayo asistieron juntos al cumpleaños 50 de David Beckham en Londres y poco después fueron captados por Daily Mail recorriendo la costa de Menorca a bordo de un lujoso yate. Además, fueron captados de la mano mientras paseaban por las calles de Woodstock, una pequeña localidad de Vermont.

tom cruise Ana de Armas
