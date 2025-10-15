Frankestein de Guillermo del Toro llega a estos cines mexicanos

Se dieron a conocer cuáles son los cines en todo México donde podrás ver la nueva cinta de Guillermo del Toro. De acuerdo con una publicación de la distribuidora cinematográfica Pimienta Films, la cinta del tapatío se proyectará en funciones especiales solo en cines seleccionados en distintos estados del país, esto quiere decir que no estará disponible en Cinemex y tampoco en Cinépolis, dado que los recintos son independientes.
Ciudad de México
- Cineteca Nacional Xoco
- Cineteca Nacional de las Artes
- Cineteca Nacional Chapultepec
- Cine Tonalá
- La Casa del Cine
- Cinemanía
- Sala Julio Bracho (CCU)
- Museo Universitario del Chopo
- Cinedot Azcapotzalco
- Cinespot Tláhuac
- Cinetop Azcapotzalco
- Cine Linterna Mágica
- Cinemas WTC
- Autocinema Coyote Insurgentes
- Autocinema Coyote Polanco
Estado de México
- Film Club Café
- Cineteca Mexiquense
- Cinedot Coacalco
- Cinedot Los Reyes
- Cinetop Ecatepec
- Cinemas Plaza Mariana
- Cineplex Atlacomulco
- Cinestar San Mateo
- Cinemas Lerma
- Cinema Plaza Valle
- Cine Xilotzin
- Cineplex Ixtapaluca
Aguascalientes
- Cinemas Krystal
- Cinetop Aguascalientes
- Sala Alternativa
- Intercinemas Calvillo
Baja California
- Cinedot Oasis Tijuana
- Cineteca Tijuana
Chiapas
- Cinemas Ocosingo
Chihuahua
- Cinemas Delicias
Coahuila
- Río Cinemas Alameda
- Río Cinemas Cineplex Tec
- Río Cinemas Sabinas
- Citicinemas Torreón
Colima
- Cinemas del Country
Guanajuato
- Cinemubi Guanajuato
Guerrero
- Cine Hidalgo
Hidalgo
- Cinemas Ultra
- Cineplex Ixmiquilpan
- Cine Plaza del Villar
- Cineteca Tulancingo
- Cinebox Tula
Jalisco
- Cineteca FICG
- Cineforo UDG
- Cine + Lago
- Cinemas Plaza San Javier
- Cineplex Atotonilco
- Cinery Plaza Sao Paulo
- Cinematic Film Ajijic
Michoacán
- Cinelia Morelia
- Teatro Emperador Caltzontzin
- Cinemas Madero
Morelos
- Cinedot Cuernavaca
- Cinema Las Plazas
Nayarit
- Nayarlab
- Cinema Guayabitos
- Cinemac
Nuevo León
- Cineteca Nuevo León
- Cineplex Guadalupe
- Epic Cinema
- Elite Cinema
- Río Cinemas Cuauhtémoc
Oaxaca
- Cine Zicatela
Tabasco
- Cinemas Tabasco
Puebla
- CCU BUAP
- Cinemas Zacatlán
- Cinebox San Martín
- Cinebox Teziutlán
Querétaro
- Cinedot Centro Sur
- Cinetop Tequisquiapan
- Cinebox San Juan
San Luis Potosí
- Cineteca Alameda
- Magnus Cinema
- Magnus Cinema Puente Corona
- Cineplex Matehuala
Sinaloa
- Citicinemas La Isla
- Citicinemas Galerías San Miguel
- Citcinemas Guamuchil
Sonora
- Cineteca Sonora
- Cinetix San Luis Río Colorado
- Cinemall
Tamaulipas
- Multicinemas Azteca
- Cinebox Tampico
Tlaxcala
- Cinedot Tlaxcala
- Cinetix Huamantla
- Cinetix Apizaco
- Multicine
Veracruz
- Cinetix Orquídeas
- Cinetix Plaza Zaragoza
- Cinebox Coyol
- Cinebox Papantla
Yucatán
- Cinerec Tekax
- Cines Siglo XXI
Zacatecas
- Capital Movie
Frankestein de Guillermo del Toro estrenará en cines de México el próximo 23 de octubre,sin embargo, también puedes esperar para verla desde la comodidad de tu hogar en Netflix el 7 de noviembre.
La nueva cinta de Guillermo combina terror y fantasía, ofreciendo al público una versión del monstruo que trasciende el miedo y explora la humanidad detrás de la criatura, presentando una narrativa cargada de emociones y reflexiones sobre la vida y la soledad.
La historia sigue a Víctor Frankestein, un joven científico obsesionado con romper los límites de la vida y la muerte, creando un ser a partir de partes humanas. Cuando la criatura cobra vida, Víctor pierde el control de su experimento, desatando consecuencias inesperadas.
Esta es una cinta imperdible para los amantes del cine de terror y de las historias profundamente emotivas. Guillermo del Toro confirmó que su versión de Frankestein será una adaptación fiel a la novela de Mary Shelley, más cercana al enfoque filosófico y humano que al terror clásico.