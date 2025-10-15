Suscríbete
Entretenimiento

Frankestein de Guillermo del Toro llega a estos cines mexicanos

La película del cineasta mexicano también llegará al streaming en Netflix

October 15, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
guillermo-del-toro-frankestein-cines.jpeg

Se dieron a conocer cuáles son los cines en todo México donde podrás ver la nueva cinta de Guillermo del Toro. De acuerdo con una publicación de la distribuidora cinematográfica Pimienta Films, la cinta del tapatío se proyectará en funciones especiales solo en cines seleccionados en distintos estados del país, esto quiere decir que no estará disponible en Cinemex y tampoco en Cinépolis, dado que los recintos son independientes.

Ciudad de México

  • Cineteca Nacional Xoco
  • Cineteca Nacional de las Artes
  • Cineteca Nacional Chapultepec
  • Cine Tonalá
  • La Casa del Cine
  • Cinemanía
  • Sala Julio Bracho (CCU)
  • Museo Universitario del Chopo
  • Cinedot Azcapotzalco
  • Cinespot Tláhuac
  • Cinetop Azcapotzalco
  • Cine Linterna Mágica
  • Cinemas WTC
  • Autocinema Coyote Insurgentes
  • Autocinema Coyote Polanco

Estado de México

  • Film Club Café
  • Cineteca Mexiquense
  • Cinedot Coacalco
  • Cinedot Los Reyes
  • Cinetop Ecatepec
  • Cinemas Plaza Mariana
  • Cineplex Atlacomulco
  • Cinestar San Mateo
  • Cinemas Lerma
  • Cinema Plaza Valle
  • Cine Xilotzin
  • Cineplex Ixtapaluca

Aguascalientes

  • Cinemas Krystal
  • Cinetop Aguascalientes
  • Sala Alternativa
  • Intercinemas Calvillo

Baja California

  • Cinedot Oasis Tijuana
  • Cineteca Tijuana

Chiapas

  • Cinemas Ocosingo

Chihuahua

  • Cinemas Delicias

Coahuila

  • Río Cinemas Alameda
  • Río Cinemas Cineplex Tec
  • Río Cinemas Sabinas
  • Citicinemas Torreón

Colima

  • Cinemas del Country

Guanajuato

  • Cinemubi Guanajuato

Guerrero

  • Cine Hidalgo

Hidalgo

  • Cinemas Ultra
  • Cineplex Ixmiquilpan
  • Cine Plaza del Villar
  • Cineteca Tulancingo
  • Cinebox Tula

Jalisco

  • Cineteca FICG
  • Cineforo UDG
  • Cine + Lago
  • Cinemas Plaza San Javier
  • Cineplex Atotonilco
  • Cinery Plaza Sao Paulo
  • Cinematic Film Ajijic

Michoacán

  • Cinelia Morelia
  • Teatro Emperador Caltzontzin
  • Cinemas Madero

Morelos

  • Cinedot Cuernavaca
  • Cinema Las Plazas

Nayarit

  • Nayarlab
  • Cinema Guayabitos
  • Cinemac

Nuevo León

  • Cineteca Nuevo León
  • Cineplex Guadalupe
  • Epic Cinema
  • Elite Cinema
  • Río Cinemas Cuauhtémoc

Oaxaca

  • Cine Zicatela

Tabasco

  • Cinemas Tabasco

Puebla

  • CCU BUAP
  • Cinemas Zacatlán
  • Cinebox San Martín
  • Cinebox Teziutlán

Querétaro

  • Cinedot Centro Sur
  • Cinetop Tequisquiapan
  • Cinebox San Juan

San Luis Potosí

  • Cineteca Alameda
  • Magnus Cinema
  • Magnus Cinema Puente Corona
  • Cineplex Matehuala

Sinaloa

  • Citicinemas La Isla
  • Citicinemas Galerías San Miguel
  • Citcinemas Guamuchil

Sonora

  • Cineteca Sonora
  • Cinetix San Luis Río Colorado
  • Cinemall

Tamaulipas

  • Multicinemas Azteca
  • Cinebox Tampico

Tlaxcala

  • Cinedot Tlaxcala
  • Cinetix Huamantla
  • Cinetix Apizaco
  • Multicine

Veracruz

  • Cinetix Orquídeas
  • Cinetix Plaza Zaragoza
  • Cinebox Coyol
  • Cinebox Papantla

Yucatán

  • Cinerec Tekax
  • Cines Siglo XXI

Zacatecas

  • Capital Movie

Frankestein de Guillermo del Toro estrenará en cines de México el próximo 23 de octubre,sin embargo, también puedes esperar para verla desde la comodidad de tu hogar en Netflix el 7 de noviembre.

La nueva cinta de Guillermo combina terror y fantasía, ofreciendo al público una versión del monstruo que trasciende el miedo y explora la humanidad detrás de la criatura, presentando una narrativa cargada de emociones y reflexiones sobre la vida y la soledad.

La historia sigue a Víctor Frankestein, un joven científico obsesionado con romper los límites de la vida y la muerte, creando un ser a partir de partes humanas. Cuando la criatura cobra vida, Víctor pierde el control de su experimento, desatando consecuencias inesperadas.

Esta es una cinta imperdible para los amantes del cine de terror y de las historias profundamente emotivas. Guillermo del Toro confirmó que su versión de Frankestein será una adaptación fiel a la novela de Mary Shelley, más cercana al enfoque filosófico y humano que al terror clásico.

Guillermo del Toro Frankestein
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
jim-caviezel-la-pasion-de-cristo-pelicula-donde-ver-semana-santa.jpeg
Entretenimiento
Jaakko Ohtonen será Jesús en la secuela de “La pasión de Cristo” de Mel Gibson
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sasha-sokol-dice-que-luis-de-llano-no-ha-cumplido-pg
Entretenimiento
Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano no ha acatado la sentencia por daño moral
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
latin-grammy-artistasjpg
Entretenimiento
Ellos son los artistas que participarán en la próxima entrega de los Latin Grammy
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-woody-allen.jpeg
Entretenimiento
Woody Allen recuerda a Diane Keaton con un mensaje conmovedor
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
naomi-watts-estrella-fama.jpeg
Entretenimiento
Naomi Watts recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
La actriz británico-australiana fue reconocida por su trayectoria en el cine
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-aniston-por-que-no-tuvo-hijos.jpg
Entretenimiento
Jennifer Aniston rompe el silencio sobre su difícil lucha por intentar convertirse en madre
La actriz estadounidense habló de uno de los temas más personales de su vida
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kylie-jenner-debuta-como-cantante.jpeg
Entretenimiento
Kylie Jenner debuta como cantante y lanza su primer sencillo
Jenner debuta con “Fourth Strike”, su primer tema junto a Terror Jr
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
juan-soler-problema-de-saludjpg
Entretenimiento
Juan Soler confiesa cómo se encuentra su salud tras ser hospitalizado
El actor dijo que la situación que atravesó fue más grave de lo que pensó
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-habla-de-nodal-mexico.jpeg
Entretenimiento
Cazzu revela que Christian Nodal pidió ver a su hija Inti
La rapera argentina contó que el abogado del cantante la buscó para pedirle que Nodal pueda ver a su hija, a lo que ella accedió sin problema
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez