Frankestein de Guillermo del Toro llega a estos cines mexicanos

Se dieron a conocer cuáles son los cines en todo México donde podrás ver la nueva cinta de Guillermo del Toro. De acuerdo con una publicación de la distribuidora cinematográfica Pimienta Films, la cinta del tapatío se proyectará en funciones especiales solo en cines seleccionados en distintos estados del país, esto quiere decir que no estará disponible en Cinemex y tampoco en Cinépolis, dado que los recintos son independientes.

Ciudad de México

Cineteca Nacional Xoco

Cineteca Nacional de las Artes

Cineteca Nacional Chapultepec

Cine Tonalá

La Casa del Cine

Cinemanía

Sala Julio Bracho (CCU)

Museo Universitario del Chopo

Cinedot Azcapotzalco

Cinespot Tláhuac

Cinetop Azcapotzalco

Cine Linterna Mágica

Cinemas WTC

Autocinema Coyote Insurgentes

Autocinema Coyote Polanco

Estado de México

Film Club Café

Cineteca Mexiquense

Cinedot Coacalco

Cinedot Los Reyes

Cinetop Ecatepec

Cinemas Plaza Mariana

Cineplex Atlacomulco

Cinestar San Mateo

Cinemas Lerma

Cinema Plaza Valle

Cine Xilotzin

Cineplex Ixtapaluca

Aguascalientes

Cinemas Krystal

Cinetop Aguascalientes

Sala Alternativa

Intercinemas Calvillo

Baja California

Cinedot Oasis Tijuana

Cineteca Tijuana

Chiapas

Cinemas Ocosingo

Chihuahua

Cinemas Delicias

Coahuila

Río Cinemas Alameda

Río Cinemas Cineplex Tec

Río Cinemas Sabinas

Citicinemas Torreón

Colima

Cinemas del Country

Guanajuato

Cinemubi Guanajuato

Guerrero

Cine Hidalgo

Hidalgo

Cinemas Ultra

Cineplex Ixmiquilpan

Cine Plaza del Villar

Cineteca Tulancingo

Cinebox Tula

Jalisco

Cineteca FICG

Cineforo UDG

Cine + Lago

Cinemas Plaza San Javier

Cineplex Atotonilco

Cinery Plaza Sao Paulo

Cinematic Film Ajijic

Michoacán

Cinelia Morelia

Teatro Emperador Caltzontzin

Cinemas Madero

Morelos

Cinedot Cuernavaca

Cinema Las Plazas

Nayarit

Nayarlab

Cinema Guayabitos

Cinemac

Nuevo León

Cineteca Nuevo León

Cineplex Guadalupe

Epic Cinema

Elite Cinema

Río Cinemas Cuauhtémoc

Oaxaca

Cine Zicatela

Tabasco

Cinemas Tabasco

Puebla

CCU BUAP

Cinemas Zacatlán

Cinebox San Martín

Cinebox Teziutlán

Querétaro

Cinedot Centro Sur

Cinetop Tequisquiapan

Cinebox San Juan

San Luis Potosí

Cineteca Alameda

Magnus Cinema

Magnus Cinema Puente Corona

Cineplex Matehuala

Sinaloa

Citicinemas La Isla

Citicinemas Galerías San Miguel

Citcinemas Guamuchil

Sonora

Cineteca Sonora

Cinetix San Luis Río Colorado

Cinemall

Tamaulipas

Multicinemas Azteca

Cinebox Tampico

Tlaxcala

Cinedot Tlaxcala

Cinetix Huamantla

Cinetix Apizaco

Multicine

Veracruz

Cinetix Orquídeas

Cinetix Plaza Zaragoza

Cinebox Coyol

Cinebox Papantla

Yucatán

Cinerec Tekax

Cines Siglo XXI

Zacatecas

Capital Movie



Frankestein de Guillermo del Toro estrenará en cines de México el próximo 23 de octubre,sin embargo, también puedes esperar para verla desde la comodidad de tu hogar en Netflix el 7 de noviembre.

La nueva cinta de Guillermo combina terror y fantasía, ofreciendo al público una versión del monstruo que trasciende el miedo y explora la humanidad detrás de la criatura, presentando una narrativa cargada de emociones y reflexiones sobre la vida y la soledad.

La historia sigue a Víctor Frankestein, un joven científico obsesionado con romper los límites de la vida y la muerte, creando un ser a partir de partes humanas. Cuando la criatura cobra vida, Víctor pierde el control de su experimento, desatando consecuencias inesperadas.

Esta es una cinta imperdible para los amantes del cine de terror y de las historias profundamente emotivas. Guillermo del Toro confirmó que su versión de Frankestein será una adaptación fiel a la novela de Mary Shelley, más cercana al enfoque filosófico y humano que al terror clásico.