Entretenimiento

Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh tras 18 años

Tras casi dos décadas, la cantante vuelve como vocalista para la gira del 30 aniversario de la agrupación

October 15, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
la-oreja-de-van-goh-regresa-amaia-montero.jpeg

Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh, aunque el guitarrista y fundador Pablo Benegas, no participará en los próximos proyectos de la banda. “No dejo el grupo, pero no les voy a acompañar en esta etapa”, informó sobre la nueva gira que tendrá lugar en 2026. Pablo seguirá formando parte del grupo, aunque ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales. “Lo seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor”, dijo Amaia.

Amaia Montero, cantante y líder del grupo entre 1996 y 2007, volverá al frente de la banda que la dio a conocer en el mundo de la música. “Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros, y sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo”, dice el comunicado de la banda.

“La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores”, añadió la banda que ha dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y a componer nuevas canciones para su repertorio que aunque no tiene planes de lanzar nuevo disco a corto plazo, culminará su reencuentro con una gira.

“Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz. Pronto os iremos contando más detalle y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”, aseguró Amaia Montero.

Amaia Montero la oreja de van gogh
