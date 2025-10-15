Suscríbete
Cartier reafirma su vínculo con México con una colección exclusiva de alta joyería

La firma presentó su nueva colección de alta joyería, celebrando la riqueza cultural mexicana, con invitados de lujo

October 15, 2025 • 
Tania Franco
En el imponente Colegio de San Ildefonso, Cartier presentó anoche una deslumbrante selección de su más reciente colección de alta joyería, con piezas únicas, algunas elegidas especialmente para México. Una velada donde la herencia de la maison francesa se unió con la grandeza arquitectónica de uno de los recintos más emblemáticos de la capital, reafirmando el vínculo de Cartier con el arte, la cultura y la belleza.

Cartier celebra la excelencia de la alta joyería en México

La propuesta, que celebra la excelencia de los oficios joyeros, reunió creaciones que destacan por su innovación, sofisticación y un exquisito equilibrio entre tradición y modernidad. Cada pieza fue presentada como una obra de arte, evocando la maestría de la maison y su compromiso con la creación de joyas eternas.

Cartier celebra la excelencia de la alta joyería en México

Entre los invitados que iluminaron la noche destacó la modelo Mariana Zaragoza, quien deslumbró con su estilo impecable; el cantante Jesús Navarro, vocalista de Reik, quien aportó un aire elegante y relajado al encuentro; y la actriz María Bottle, que cautivó con un look sofisticado y fresco, confirmando por qué es una de las jóvenes promesas a seguir en la escena cultural.

Cartier celebra la excelencia de la alta joyería en México

El evento de Cartier en San Ildefonso no solo celebró la excelencia joyera, sino también la unión de la moda, el arte y la creatividad en una noche que quedará marcada como uno de los momentos más memorables del calendario social en México.

Cartier
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
