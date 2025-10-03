Tiempo del “sí, acepto”: el nuevo ritual de los relojes de compromiso

Hay momentos en la vida que quedan grabados en la memoria: el instante en que se recibe un anillo de compromiso, el “sí, acepto” o esa mirada cómplice de camino al altar que, sin palabras, dice “para siempre”. Hoy, a esos rituales que marcan el inicio de una historia en pareja se suma una tradición que crece con fuerza: obsequiar un reloj de compromiso.

Cuando la novia recibe el anillo, ella responde con un obsequio cargado de simbolismo: un reloj para su futuro esposo. Más que un recordatorio de que el gran día debe llegar puntual, es una declaración tangible de un amor que trasciende el tiempo. Y él, al recibirlo, no solo lo lleva como accesorio, sino como parte esencial de su atuendo nupcial, un gesto compartido también con su corte de honor.

Así, el reloj se convierte en un testigo silencioso, donde cada movimiento de las manecillas marca el inicio de una vida compartida: la promesa de acompañarse en cada hora, en cada minuto, en cada segundo. Y qué mejor que sellar esta historia con una pieza de Bulova, la casa relojera fundada en 1875 en Manhattan, Nueva York, pionera en innovación con tres tecnologías únicas: cuarzo, mecánico de cuerda automática y HPQ, exclusiva y patentada de la firma.

Tradición y modernidad en cada carátula

La propuesta de relojes de compromiso de Bulova captura la esencia de este momento único con modelos que combinan tradición, modernidad y un estilo que trasciende generaciones.

Para ella, la elección natural es el reloj Bulova de la colección Goddess of Time (96L343), inspirado en el glamour de los años 70. Su carátula en sodalita azul desprende un brillo hipnótico, acompañado por indicadores y manecillas plateadas que evocan pureza y sofisticación. La caja estilo tonneau en acero inoxidable y el brazalete mesh plateado con broche tipo joyería envuelven la muñeca con elegancia discreta, mientras el cristal de zafiro abombado otorga una presencia única.

La tapa trasera grabada con la icónica Diosa del Tiempo añade un guiño a la eternidad, recordándole a la novia que su historia de amor trasciende épocas. Delicada, femenina y con carácter, esta pieza se convierte en el complemento perfecto para acompañar el brillo del anillo. Además, tiene una resistencia al agua de hasta 30 metros.

Y para él, un Bulova Surveyor (96B436), una pieza sólida y con carácter. Con movimiento mecánico de cuerda automática y una reserva de marcha de 42 horas, representa constancia y precisión. Su carátula azul con manecillas luminiscentes en plateado dialoga con la sobriedad del brazalete de acero inoxidable y la resistencia de su caja de 39 mm.

El detalle de la tapa transparente permite admirar el corazón de la pieza, un recordatorio de que lo esencial también late a la vista. Su cristal de zafiro asegura la durabilidad de una joya que además de completar el atuendo nupcial, se convierte en un legado. Su resistencia al agua también es de hasta 30 metros.

El simbolismo del tiempo

Regalar un reloj de compromiso va más allá de un gesto moderno: es un pacto silencioso que habla de eternidad. Cada vez que él o ella mire su muñeca recordarán la puntualidad, emoción y felicidad de aquel gran día, además de la promesa que se hicieron de vivir juntos cada instante.

En tiempos donde las parejas buscan equilibrar tradición y modernidad, este ritual se consolida como una manera elegante, práctica y profundamente emocional de sellar el compromiso, ¡una forma fresca y moderna de celebrar esta unión! Porque en el amor verdadero, los años cuentan, pero aún más cada segundo compartido.