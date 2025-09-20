Novio de Mia Rubín confiesa que desea casarse con la hija de Andrea Legarreta

De lo más enamorado, Tarik Othón novio de Mía Rubín dijo que le gustaría casarse y tener hijos con la famosa. A pesar de lo jóvenes que son ambos, todo parece indicar que su noviazgo va muy en serio, pues piensan estar juntos para siempre cuando llegue el momento indicado de formalizar su relación.

En declaraciones retomadas por una revista de espectáculos, Tarik dijo que lo ilusiona mucho llegar al altar con Mía, a quien describió como una “gran mujer”.

“La verdad es que tengo una relación muy bonita con Mía, es una gran mujer, con muchos valores, que además es muy compatible con mis ideales y con los valores que tengo de casa, y muy contento de estar con ella, la verdad es que no le pongo un pero”, mencionó.

Asimismo, comentó que mantiene una buena relación con la familia de la joven, quienes le han brindado toda su confianza.

“Son una gran familia, estoy muy contento de estar cerca de ellos”, añadió el joven que expresó sus deseos de casarse y formar una familia con Mia. “Sin duda que sí, no estaría acá perdiendo mi tiempo”.

Finalmente, comentó lo que piensa de las críticas que ha recibido su relación, “tengo muchas cosas que hacer y a eso ni atención le presto, tengo mi día muy ocupado, tengo muchas responsabilidades, la verdad es que no hay tiempo para eso”, afirmó.