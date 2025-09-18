Selena Gomez y Benny Blanco se casan en California; se revelan detalles de la próxima boda

De acuerdo con reportes de Page Six, la boda de Selena Gomez y Benny Blanco se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre en California.

La cantante y el productor anunciaron su compromiso en diciembre después de un año y medio de noviazgo.

Tras celebrar sus despedidas de solteros, los famosos estarían en los últimos preparativos de su boda.

De acuerdo con la información del medio citado, la pareja y los invitados se hospedarán en el hotel de lujo resort El Encanto durante el fin de semana en el que se llevarán a cabo los festejos nupciales. Cada habitación está valuada en tres mil 500 dólares por noche.

Esto forma parte de los planes de la pareja que decidió no informar a los invitados sobre el lugar donde se encuentra la finca, para que sea sorpresa y no sepan desde antes donde se llevará a cabo la boda.

“Todos los invitados serán recogidos y trasladados al lugar sin que sepan de antemano su destino. Todos están muy emocionados a pesar del misterio; saben que será un momento increíble, dice una fuente cercana a la pareja que reveló que los invitados serán llevados desde el hotel hasta la finca.

Los invitados podrán disfrutar del hotel todo el fin de semana, por lo que no estará abierto al público. Según se informó, las habitaciones del hotel cuentan con una arquitectura colonial.

Se espera que entre los invitados esté Taylor Swift, la mejor amiga de la cantante, además de otras celebridades.