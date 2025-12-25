¿Cuánto gana un actor extra en Netflix? Un actor de ‘Stranger Things’ revela la cifra real

Trabajar en una de las series más exitosas de “Stranger Things” no siempre significa grandes ganancias, especialmente cuando se trata de papeles pequeños o actores poco conocidos. Así lo demostró Tristan Spohn, quien apareció brevemente como el “Número 2” y decidió transparentar su experiencia económica en un video que rápidamente se volvió viral en YouTube.

En el video, el actor detalla que su pago bruto total por participar en la producción fue de aproximadamente 66,923 dólares, una cifra elevada. Sin embargo, Spohn aclara que ese monto no representa lo que realmente terminó ganando.

Al final del día, por unas 6 semanas de trabajo, a lo largo de 5 episodios, lo que realmente pude quedarme en mi cuenta bancaria fue 38,593 dólares. Tristan Spohn.

En conclusión, Tristan Spohn se muestra satisfecho y agradecido con sus ganancias, dejando claro que, aunque no se trata de cifras millonarias, el resultado fue para un papel pequeño y coherente con su etapa profesional.