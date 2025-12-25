Suscríbete
Entretenimiento

La historia que inspiró la película “Mi pobre angelito”

La cinta es uno de los clásicos navideños más vistos del cine

Diciembre 25, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
mi-pobre-angelitojpeg

Mi pobre angelito está inspirada en una experiencia personal de su creador, John Hughes, quien transformó una vivienda familiar en uno de los mayores éxitos del cine.

Todo comenzó tras un viaje familiar a Europa, cuando Hughes experimentó lo que su hijo describió como una intensa “ansiedad del viajero”, y surgió la pregunta de ¿qué pasaría si una familia olvidara accidentalmente a uno de sus hijos al salir de viaje?, a partir de esa inquietud, Hughes escribió el guión de Home Alone. De acuerdo con James Hughes, el libreto quedó listo en nueve días.

La cinta muestra a Kevin McCallister, un niño de ocho años que vive en Chicago y su familia se prepara para viajar a París durante las vacaciones, pero en medio del caos previo al vuelo, lo olvidan en casa. Al principio, Kevin disfruta la libertad de estar solo, sin embargo, descubre que dos ladrones, Harry y Mary, planean entrar a robar a su casa, pensando que está vacía.

El niño prepara trampas caseras para defender su hogar, y la historia termina con la llegada de la policía, la detención de los delincuentes y el regreso de su familia justo a tiempo para celebrar la Navidad. Un año después, Kevin vuelve a separarse de su familia, esta vez en el aeropuerto. Mientras ellos viajan a Florida, él sube por error a un avión que lo lleva a Nueva York.

