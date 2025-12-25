Majo Aguilar responde si se ha dado una nueva oportunidad en el amor

Luego de terminar su relación con Gil Cerezo tras cuatro años de noviazgo, comenzaron rumore de que la cantante de regional mexicano estaría estrenando romance.

Cabe recordar que Majo anunció que su relación con Gil había terminado, en una transmisión en vivo comentó que ya estaban separados desde hace meses, y que quedaron en buenos términos, descartando que hayan terminado por una infidelidad.

Tras haber anunciado que está soltera, recientemente abordó los rumores generados después de terminar su relación, y en un encuentro con la prensa, en Tuxtla Gutiérrez, la artista respondió si ya está saliendo con alguien.

“Mi corazón siempre está lleno de amor. En todos lados veo el amor, en las plantas, en las flores, en la música”, comentó Majo, descartando que tenga un nuevo amor en su vida.

“Hicieron el año con shows, con gratitud de poder dedicarme al amor de mi vida, que es la música”, añadió la integrante de la dinastía Aguilar, dejando claro que está enfocada en su carrera musical, aunque no descartó volver a enamorarse más adelante.

“Imagínate que descarte enamorarme, me autocondeno. No, claro que no”.