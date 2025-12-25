Suscríbete
Entretenimiento

Majo Aguilar responde si se ha dado una nueva oportunidad en el amor

Tras su ruptura con el vocalista de Kinky, la cantante fue cuestionada sobre si se ha enamorado nuevamente

Diciembre 25, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
majo-aguilar-opina-sobre-el-pleito-de-sus-primos.jpg

Luego de terminar su relación con Gil Cerezo tras cuatro años de noviazgo, comenzaron rumore de que la cantante de regional mexicano estaría estrenando romance.

Cabe recordar que Majo anunció que su relación con Gil había terminado, en una transmisión en vivo comentó que ya estaban separados desde hace meses, y que quedaron en buenos términos, descartando que hayan terminado por una infidelidad.

Tras haber anunciado que está soltera, recientemente abordó los rumores generados después de terminar su relación, y en un encuentro con la prensa, en Tuxtla Gutiérrez, la artista respondió si ya está saliendo con alguien.

“Mi corazón siempre está lleno de amor. En todos lados veo el amor, en las plantas, en las flores, en la música”, comentó Majo, descartando que tenga un nuevo amor en su vida.

“Hicieron el año con shows, con gratitud de poder dedicarme al amor de mi vida, que es la música”, añadió la integrante de la dinastía Aguilar, dejando claro que está enfocada en su carrera musical, aunque no descartó volver a enamorarse más adelante.

“Imagínate que descarte enamorarme, me autocondeno. No, claro que no”.

Majo Aguilar
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
natalia-lafourcade-esposo.jpeg
Entretenimiento
Quién es el esposo y padre del hijo de Natalia Lafourcade
Diciembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
gigi-hadid-bradley-cooper.jpeg
Entretenimiento
Aseguran que Bradley Cooper le pidió matrimonio a Gigi Hadid
Diciembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mario casas eiza gonzalez
Entretenimiento
Mario Casas pone sobre la mesa la edad, el bótox y Hollywood tras mencionar a Anne Hathaway
Diciembre 24, 2025
 · 
Tania Franco
image.png
Entretenimiento
Películas animadas para disfrutar estas vacaciones
Diciembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
timothée chalamet.jpg
Entretenimiento
Timothée Chalamet se convierte en el primer humano en posar sobre la icónica Sphere
El actor protagoniza un hito visual durante la promoción de Marty Supreme, su nueva y ambiciosa película
Diciembre 23, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-12-09 at 19.02.40.jpeg
Personalidades
Emily Cattan: la bailarina mexicana que conquista escenarios alrededor del mundo
Desde la Ciudad de México hasta escenarios internacionales, la bailarina y coreógrafa construye una carrera marcada por la versatilidad, la disciplina y una voz artística que trasciende fronteras.
Diciembre 15, 2025
 · 
Isabela Gonzalez
Camila Fernández y Alejandro Fernández
Entretenimiento
Camila Fernández compartió un emotivo show con Alejandro Fernández, tras su error al entonar el himno nacional
La cantante mexicana se subió al escenario del MGM Grand Las Vegas junto a su padre, en medio de la polémica.
Septiembre 16, 2024
 · 
Paula Labonia
gisele-bundchen-joaquim-valente--1200x675.jpg
Entretenimiento
Gisele Bündchen se casó en secreto con Joaquim Valente tras dar a luz a su bebé
Luego de que la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo juntos en febrero de este año, celebró su enlace en su residencia de Florida
Diciembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez